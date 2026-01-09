onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Fisher-Price Ürünlerinden İndirimli Mj Care Setlerine 9 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.01.2026 - 16:47

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 9 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! 

İnternetin altını üstüne getirdik, 'acaba ne alsam?' diyenler için en cazip indirimleri ve kaçırılmaması gereken fırsatları tek bir listede topladık. Kahve stoklarını 1 TL'ye yenilemekten, dünyaca ünlü markaların kış indirimlerine; evinizi teknoloji üssüne çevirecek aletlerden, stilinizi tazeleyecek parçalara kadar her şey burada. Eğer alışveriş listenizdeki eksikleri tamamlamak için doğru anı bekliyorsanız, işte o an bu an! Hazırsanız, günün en kârlı fırsatlarına birlikte göz atalım. 👇

Bu içerik 09.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1. Kahve severlere müjde: Kahve Dünyası’nda seçili ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL!

Kahve stoklarını güncellemenin tam zamanı! Kahve Dünyası’nın sevilen lezzetlerinde seçili ürünlerden 1 alana ikincisi sadece 1 TL. Hem bütçe dostu hem de mis gibi kokan bu fırsat kaçmaz; ister kendinize stok yapın ister bir arkadaşınıza hediye edin. Stoklar bitmeden sepetinizi doldurun!

Fırsatı yakalamak için tıklayın.

2. Ebeveynlerin gözdesi Fisher-Price ürünlerinde %20 indirim fırsatı başladı!

Oyun halısından eğitici köpeciğe kadar her çocuğun hayali olan o meşhur Fisher-Price oyuncakları sonunda indirime girdi! Kalitesini zaten biliyoruz ama fiyatlar bazen üzebiliyordu; işte bu %20'lik indirim tam da o 'alsam mı' dediğiniz anlar için ilaç gibi gelecek. Hem minikleri sevindirmek hem de bütçeyi sarsmadan en iyisini almak için bizce bu fırsata bir şans verilir.

İndirimli oyuncaklara göz atmak istersen tıkla.

3. Kahve keyfini ikiye katlayacak Karaca Teri fincan takımıyla sunumlar dile gelsin!

Şıklığıyla masanın yıldızı olacak bir set arıyorsanız, Karaca’nın bu 6 kişilik fincan takımı tam size göre. Hem modern hem de çok zarif duran bu model, 'kahve içmeden kendime gelemiyorum' diyenlerin sunumlarına estetik katmaya aday. Mutfağınıza küçük ama etkili bir dokunuş yapmak isterseniz bu takımı mutlaka listenize almalısınız.

Karaca Teri 6 Kişilik Kahve Fincanı burada.

4. Estée Lauder kış indirimiyle cildine hak ettiği bakımı yapmanın tam sırası!

İkonik Advanced Night Repair serumdan vazgeçilmez Double Wear fondötene kadar birçok üründe %40’a varan indirimler havada uçuşuyor. Özellikle kışın kuruyan cildini neme doyuracak bakım setlerindeki %50 avantajı görünce sepeti doldurmamak imkansız. 

Işıl ışıl fırsatları yakalamak için link burada.

5. Gardırobu yenileme vakti: Tişört, hoodie ve sweatshirt koleksiyonlarında 3 al 2 öde fırsatı başladı!

Mevsim geçişlerinde kurtarıcı olan o rahat parçaları tek seferde aradan çıkarmaya ne dersiniz? Tişörtten hoodieye, en sevilen sweatshirt modellerine kadar geniş bir koleksiyonda geçerli olan bu '3 al 2 öde' kampanyası, bütçeyi yormadan stilini tazelemek isteyenler için fırsat. Favori üçlünüzü belirleyip bir tanesini bedavaya getirmek varken bu fırsatı değerlendirmemek olmaz. 

Kombinini tamamlamak için tıklayın.

6. Sağlıklı atıştırmalık stoklayanlar buraya: 32'li protein bar paketinde çifte indirim fırsatı!

Spor sonrası ya da gün içinde tatlı krizlerini bastıracak masum bir kaçamak arıyorsanız bu paket tam size göre! 4 farklı aromasıyla asla sıkmayan 32 adetlik dev protein bar seti şu an hem %14 indirimli hem de Onedio okurlarına özel ekstra avantajlı. Sepette 'onedio' kodunu kullanarak %10 ek indirimle bu paketi çok daha uygun bir fiyata getirebilirsiniz. Hem formunu koruyup hem de damak tadından ödün vermeyenler bu fırsatı kaçırmasın!

İndirimli paketi sepetine eklemek için tıkla.

7. Kore cilt bakımı tutkunlarını böyle alalım: Mj Care setlerinde %61 dev indirim başladı!

Cildine Kore usulü bir bakım şöleni yaşatmak isteyenler için beklenen fırsat geldi! Etkisiyle dilden dile dolaşan Mj Care markasının bakım setleri şu an %61 gibi inanılmaz bir indirimle satışta. Işıl ışıl ve neme doymuş bir cilt için bu dev indirimi sakın atlamayın!

Bakım setlerini keşfetmek için buraya tıklayın.

8. Banyo keyfinizi zirveye taşıyacak %100 saf Ege pamuğu bornozlarda %25 indirim!

Duştan çıktıktan sonra sizi yumuşacık saracak, kalitesiyle fark yaratan o meşhur bornozlara sahip olmanın şimdi tam zamanı. Saf Ege pamuğunun yüksek su emiciliği ve cildinize nefes aldıran dokusu, banyonuzu adeta bir spa merkezine dönüştürecek. Hem dayanıklı hem de her yıkamada yumuşaklığını koruyan bu çok sevilen modeldeki %25 indirimi görmezden gelmek zor. Evdeki konforunuzu bir üst seviyeye taşımak isterseniz bu fırsatı değerlendirmelisiniz.

Yumuşacık bornozları incelemek için tıklayın.

9. Çay keyfini teknolojiyle buluşturan Karaca Çaysever Robotea Pro ile tanışın!

Çay demlemeyi adeta bir sanata dönüştüren bu robot, 'kendi kendine demler, taze tutar' mottosuyla mutfakların yeni gözdesi olmaya aday. Quartz teknolojisi sayesinde lezzeti tam kıvamında tutarken, 4 farklı fonksiyonuyla sadece çay değil, bitki çayı ve mama suyu hazırlama gibi işleri de üstleniyor. 

Karaca Çaysever Robotea Pro burada.

10. Arabanızdaki ve çalışma masanızdaki toza kire son: AEE® kablosuz güçlü araç süpürgesi ve hava üfleyici!

Hem vakumlama hem de hava üfleme özelliğiyle dikkat çeken bu minik dev, 20.000Pa turbo gücüyle en inatçı kırıntıları bile saniyeler içinde yok ediyor. Sadece arabanız için değil, klavye araları gibi ulaşılması zor noktalar için de tam bir hayat kurtarıcı olan bu cihaz, fırçasız motoru sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Kablo kalabalığından kurtulup profesyonel bir temizlik performansı yakalamak isterseniz bu teknolojik yardımcıyı mutlaka incelemelisiniz.

Bu çok yönlü temizlik için yaratılmış güçlü araç süpürgesi burada sizi bekliyor.

11. İş hayatında şıklığından ödün vermeyenlere: Samsonite Stackd Biz notebook sırt çantası!

Hem profesyonel hem de tarz sahibi görünmek isteyenler için Samsonite’ın bu pembe notebook çantası tam bir ikon! 14.1 inç cihazlarınızla tam uyumlu olan bu model, 'iş çantası sıkıcı olur' algısını tamamen yıkıyor. Eşyalarınızı düzenli tutan fonksiyonel bölmeleri ve sırt konforunu ön planda tutan tasarımıyla, günlük koşturmacada en şık eşlikçiniz olmaya aday. 

Samsonite Stackd Biz notebook sırt çantası burada.

