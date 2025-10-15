onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Birlikte Büyüyen Bir Köpek ve Bir Bebeğin Birbirlerinin Aynısı Gibi Göründüğü Anlara Kalbinizi Bırakacaksınız

Birlikte Büyüyen Bir Köpek ve Bir Bebeğin Birbirlerinin Aynısı Gibi Göründüğü Anlara Kalbinizi Bırakacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.10.2025 - 08:42

İçerik Devam Ediyor

Çocukların köpeklerle büyümesi genellikle tehlikeli görülür. Fakat aksine birçok faydası olan bir durumdur. Köpekler çocuklara empati, sorumluluk ve sosyal beceriler kazandırır. Ayrıca yalnızlık hissini azaltır ve özgüven gelişimini destekler. Köpeklerle oyun ve yürüyüş gibi aktiviteler, çocukların fiziksel olarak aktif kalmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemlerini güçlendirebilir.

Bir Golden Retriever ile büyüyen miniğin, giderek ona benzediğini farkeden aile ikilinin sevimli anlarını kaydetti. Video izleyenlerin kalplerini eritti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPWs2M...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Birbirlerini taklit edebilirler.

Birbirlerini taklit edebilirler.

Birlikte büyüyen bebekler ve köpekler birbirlerini taklit edebiliyor. Peki köpekle bebek büyütmenin hiç mi tehlikeli yanı yok? Köpeğin tırmalaması veya ısırması, alerjiler ya da parazitler gibi durumların yaşanması mümkün. Ancak bu riskler, çocuğa köpekle güvenli iletişim öğretilerek, düzenli veteriner kontrolleri ve hijyen önlemleri alınarak büyük ölçüde azaltılabilir. Doğru önlemlerle, çocuk ve köpek arasındaki ilişki hem güvenli hem de faydalı bir deneyim olur.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın