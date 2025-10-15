Birlikte Büyüyen Bir Köpek ve Bir Bebeğin Birbirlerinin Aynısı Gibi Göründüğü Anlara Kalbinizi Bırakacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPWs2M...
Çocukların köpeklerle büyümesi genellikle tehlikeli görülür. Fakat aksine birçok faydası olan bir durumdur. Köpekler çocuklara empati, sorumluluk ve sosyal beceriler kazandırır. Ayrıca yalnızlık hissini azaltır ve özgüven gelişimini destekler. Köpeklerle oyun ve yürüyüş gibi aktiviteler, çocukların fiziksel olarak aktif kalmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemlerini güçlendirebilir.
Bir Golden Retriever ile büyüyen miniğin, giderek ona benzediğini farkeden aile ikilinin sevimli anlarını kaydetti. Video izleyenlerin kalplerini eritti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirlerini taklit edebilirler.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın