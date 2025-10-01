onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Artas İsimli Bir Kedi, Obsesif Kompulsif Bozukluğu Nedeni ile Antidepresan Tedavisine Başladı

Artas İsimli Bir Kedi, Obsesif Kompulsif Bozukluğu Nedeni ile Antidepresan Tedavisine Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.10.2025 - 14:10

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda ülkede antidepresan kullanımının ciddi oranda arttığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son on yılda kullanım oranı yaklaşık yüzde 67 yükselirken, kişi başına düşen kullanım da yüzde 70’in üzerinde artış göstermiş durumda. Bu durumu etkileyen pek çok faktörün olduğunu biliyoruz fakat bu durumun kedileri de etkilediğini biliyor muydunuz?

Ankara'da Artas isimli bir kedi, obsesif kompulsif bozukluğu nedeni ile antidepresan tedavisine başladı. Artas'ın o hallerini pek çok kişi derinden hissetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bir gerçekten kedi ülkesiymişiz.

Bir gerçekten kedi ülkesiymişiz.

Ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve enflasyonun yarattığı kaygı, pandemi sürecinin getirdiği yalnızlık ve belirsizlik, toplumsal travmalar ile gelecek endişesi insanların ruh sağlığını olumsuz etkiledi ve bununla birlikte ülkemizde antidepresan kullanımı da arttı. Son dönemde ülkemizi temsil eden hatta İstanbul denince akla ilk gelen şeylerden biri olan kediler de bu durumdan etkilenmiş gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın