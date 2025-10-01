Artas İsimli Bir Kedi, Obsesif Kompulsif Bozukluğu Nedeni ile Antidepresan Tedavisine Başladı

Son yıllarda ülkede antidepresan kullanımının ciddi oranda arttığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son on yılda kullanım oranı yaklaşık yüzde 67 yükselirken, kişi başına düşen kullanım da yüzde 70’in üzerinde artış göstermiş durumda. Bu durumu etkileyen pek çok faktörün olduğunu biliyoruz fakat bu durumun kedileri de etkilediğini biliyor muydunuz?
Ankara'da Artas isimli bir kedi, obsesif kompulsif bozukluğu nedeni ile antidepresan tedavisine başladı. Artas'ın o hallerini pek çok kişi derinden hissetti.
Bir gerçekten kedi ülkesiymişiz.
