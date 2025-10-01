Bir Turistin "Türkiye Çok Tehlikeli" Diyerek Paylaştığı Ters Köşe Videosu Beğeni Topladı

Ülkemiz adeta bir turizm cenneti desek yeridir. Ülkenin dört bir yanı, her mevsim turist ağırlıyor. Hem yaz hem kış tatili, hem tarihi hem doğal güzellikleri ile pek çok şehrimiz dünyanın dört bir yanından insanın dikkatini çekiyor. Tüm bunların yanında en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de yemeklerimiz. Mutfağımızın birbirinden değerli lezzetleri, turistlere de bir lezzet şöleni yaşatıyor.

Bir turistin 'Türkiye çok tehlikeli' diyerek paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Turistin videoda yaptığı ters köşe pek çok kişiyi önce kızdırdı sonra gururlandırdı.