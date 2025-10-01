onedio
Bir Turistin "Türkiye Çok Tehlikeli" Diyerek Paylaştığı Ters Köşe Videosu Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
01.10.2025

Ülkemiz adeta bir turizm cenneti desek yeridir. Ülkenin dört bir yanı, her mevsim turist ağırlıyor. Hem yaz hem kış tatili, hem tarihi hem doğal güzellikleri ile pek çok şehrimiz dünyanın dört bir yanından insanın dikkatini çekiyor. Tüm bunların yanında en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de yemeklerimiz. Mutfağımızın birbirinden değerli lezzetleri, turistlere de bir lezzet şöleni yaşatıyor. 

Bir turistin 'Türkiye çok tehlikeli' diyerek paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Turistin videoda yaptığı ters köşe pek çok kişiyi önce kızdırdı sonra gururlandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Türkiye çok tehlikeli...Spor hedefleriniz için"

Birbirinden lezzetli yemeklerimizi paylaşan turist, Türkiye'nin spor salonundaki hedefleriniz için tehlikeli olabileceğini belirtti. Kebaplardan tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyen turistin videosuna, dünyanın pek çok yerinden insanlar da hak verdi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
