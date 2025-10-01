Bir Kadın Renk Körü Olan Tasarımcı Annesine Gözlük Alarak Kendi Tasarımlarını İnceletti

Renk körlüğü, gözdeki renk algılayıcı hücrelerin normal çalışmaması nedeniyle bazı renkleri ayırt etmede güçlük yaşanması durumudur. Günlük hayatta çok sık rastlamasak da oldukça yaygın. Ayıca pek çok türü de var. Genetik olarak aktarılan renk körlüğünün bir tedavisi yok. Fakat son dönemde bunun için özel gözlükler üretildi. Renk körlüğü türünüze göre kendinize uygun gözlüğü seçerek, renkleri doğalına en yakın biçimde görebilmeniz mümkün hale geliyor.

Bir kadın, renk körü olan tasarımcı annesine bu gözlüklerden hediye etti. Gözlükle birlikte annesine, kendi tasarımlarını yeniden inceletti.