Bir Kadın Renk Körü Olan Tasarımcı Annesine Gözlük Alarak Kendi Tasarımlarını İnceletti

Pelin Yelda Göktepe
01.10.2025 - 09:31

Renk körlüğü, gözdeki renk algılayıcı hücrelerin normal çalışmaması nedeniyle bazı renkleri ayırt etmede güçlük yaşanması durumudur. Günlük hayatta çok sık rastlamasak da oldukça yaygın. Ayıca pek çok türü de var. Genetik olarak aktarılan renk körlüğünün bir tedavisi yok. Fakat son dönemde bunun için özel gözlükler üretildi. Renk körlüğü türünüze göre kendinize uygun gözlüğü seçerek, renkleri doğalına en yakın biçimde görebilmeniz mümkün hale geliyor.

Bir kadın, renk körü olan tasarımcı annesine bu gözlüklerden hediye etti. Gözlükle birlikte annesine, kendi tasarımlarını yeniden inceletti.

Bu gözlükler nasıl çalışıyor?

Renk körlüğü gözlükleri aslında gözü tedavi etmiyor, ama renkleri birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştırıyor. Renk körlüğü olan kişiler özellikle kırmızı ve yeşili birbirine çok benzer görüyor. Bu gözlüklerin camında özel filtreler var. Kırmızıyla yeşilin birbirine karıştığı kısımları süzüyor, böylece renkler daha belirgin hale geliyor. Sonuçta daha önce aynı gibi duran kırmızı ile kahverengi ya da yeşil ile turuncu arasındaki fark daha net görülüyor. Yine de bu gözlükler her insanda aynı etkiyi göstermiyor ve renkleri tamamen “normal” hale getirmiyor, sadece ayrımı kolaylaştırıyor.

