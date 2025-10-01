onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bu Nasıl Okul? ABD'de Lise Okuyan Bir Türk Okulunda Geçirdiği Bir Günü Gösterdi

Bu Nasıl Okul? ABD'de Lise Okuyan Bir Türk Okulunda Geçirdiği Bir Günü Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.10.2025 - 08:29

İçerik Devam Ediyor

Lise dönemi birçok kişi için en zorlu öğrencilik zamanı. Çünkü hem dersler ağırlaşıyor hem de ergenlik döneminin getirdiği ruhsal dalgalanmalar yaşanıyor. Ayrıca lise gelecek için net kararlar almayı gerektiren de bir dönem. Kimlik arayışı, arkadaş ilişkileri, gelecek kaygısı ve sınav stresi birleşince lise tamamen sıkıcı ve yorucu gelebiliyor. Ama aynı zamanda kişiliğin en çok şekillendiği, unutulmaz anıların biriktiği bir dönem de oluyor.

ABD'de lise okuyan bir öğrenci, okulunda geçirdiği bir günü paylaştı. Okulundaki her bir alan, özellikle lise öğrencilerinin dikkatini çekti.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1973034...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Öğrencilerin keyif alacağı detaylar düşünülmüş.

Öğrencilerin keyif alacağı detaylar düşünülmüş.

Beden eğitimi dersinin yapıldığı alan adeta bir spor salonu gibi. Resim sınıfı ise öğrencilerin yaratıcılığını artıracak kadar renkli. Aynı zamanda diğer sınıflar da dizayn olarak oldukça dikkat çekici ve rahat görünüyor. Fakat tüm bunların yanında ABD'deki eğitimin içeriğinin zayıf oluşu ve gençlerin bilgisizliği de sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın