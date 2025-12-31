Bütün Tanışma Mesajlarını Unutun: Tanımak İstediği Kadına Ses Kaydı Gönderen Erkeği Dinlerken Utanacaksınız

Günümüzde pek çok kişi sosyal medya üzerinden tanışıyor. Bu noktada ilk mesajı atmak önemli bir adım haline geldi. İlk mesajda yazılacak ya da söylenecek şeyler oldukça önemli. Karşımızdaki kişiyi tek bir cümleyle tamamen soğutabilir ya da uzun bir sohbetin ilk kıvılcımını yakabiliriz. Fakat genel olarak pek de yaratıcı ilk mesajlarla karşılaşmıyoruz.

Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine gelen ses kaydını attı. Videodaki her bir söz tüyleri diken diken etti.