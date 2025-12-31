onedio
Bütün Tanışma Mesajlarını Unutun: Tanımak İstediği Kadına Ses Kaydı Gönderen Erkeği Dinlerken Utanacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 18:05

Günümüzde pek çok kişi sosyal medya üzerinden tanışıyor. Bu noktada ilk mesajı atmak önemli bir adım haline geldi. İlk mesajda yazılacak ya da söylenecek şeyler oldukça önemli. Karşımızdaki kişiyi tek bir cümleyle tamamen soğutabilir ya da uzun bir sohbetin ilk kıvılcımını yakabiliriz. Fakat genel olarak pek de yaratıcı ilk mesajlarla karşılaşmıyoruz. 

Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine gelen ses kaydını attı. Videodaki her bir söz tüyleri diken diken etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Hey baby girl. İletişmeyeceksek söyleyebilirsin."

Ses tonundan kullandığı iltifatlara kadar her bir detay ekrana uzun uzun baktırdı. Sözlerine 'Hey baby girl, günaydın güzel kızım ne yapıyorsun' vakit kaybı olmaması adına, konuşmak istemiyorsa baştan belirtmesini istedi. 'Hoşuma gittin ee ve seni tanımak istiyorum güzel kızım.' diyen gencin ilk adımı, olabilecek en kötü ilk adım seçildi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Emre Keskin

Nesin sen; aminoglu filan mı!

Kedi Oyuncağı

erkek düşmanlığı seansları başlamış

zyd

hey beybi göörrll diye başlayıp, güzel kızım la bitirdi :d umarım şaka falandır yaa, allahım nolur böyle bir tiple karşılaştırma.