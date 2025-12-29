onedio
Bir Fotoğrafçının Çektiği Düğün Fotoğrafına Yaptığı Aşırı Detaylı Düzenleme İzlerken Adeta Hipnotize Etti

Pelin Yelda Göktepe
29.12.2025 - 11:35

Günümüzde fotoğraf düzenleme tamamen sıradanlaştı. İnsanlar basit programlar ve filtrelerle fotoğraflarındaki görünümlerini basit birkaç adımla değiştirebiliyor. Sosyal medya kullanıcıları, tek bir dokunuşla fiziksel özelliklerini yeniden şekillendirerek kendilerini idealize edilmiş, bambaşka birine dönüştürebiliyorlar. Bu durum, gerçeklik algısını da kökten değiştiriyor haliyle. 

Bir düğün fotoğrafçısı, çektiği bir fotoğraf için yaptığı düzenlemeleri paylaştı. Fotoğrafçının yakaladığı detaylar, izleyenleri hipnotize etti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@huanhio/video...
Buradan izleyebilirsiniz;

Gerekli mi gereksiz mi?

Kimileri insanların en özel gününde çekilmiş ve hayat boyu hatıra kalacak bir fotoğrafın en kusursuz haline getirilmesini doğru bulurken, kimileri ise düzeltilen her bir detayda fotoğrafın ruhunu kaybettiğini savundu. Fotoğrafçının bu kadar detayı yakalayabilmesi ve ince çalışması ise taktir edildi.

Harbiden vayy anasını kskd