Bir Fotoğrafçının Çektiği Düğün Fotoğrafına Yaptığı Aşırı Detaylı Düzenleme İzlerken Adeta Hipnotize Etti

Kimileri insanların en özel gününde çekilmiş ve hayat boyu hatıra kalacak bir fotoğrafın en kusursuz haline getirilmesini doğru bulurken, kimileri ise düzeltilen her bir detayda fotoğrafın ruhunu kaybettiğini savundu. Fotoğrafçının bu kadar detayı yakalayabilmesi ve ince çalışması ise taktir edildi.