Bir Döneme Damga Vuran Eski Manken Didem Taslan Son Haliyle Dikkat Çekti

“Diyorum ki; mafya kadını ya da mafya sevgilisi, eşi yakıştığı için bu rol… Devamı da mı böyle gelecek? O yüzden mi bekliyorum diyorum. Sorgudayım yani, rol beğenmez oldum gerçekten. Teşekkür ediyorum bu sevgiye layık olmak güzel ama işte devamı… Çok daha güzel şeyler olmalı.”