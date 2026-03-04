onedio
Bir Döneme Damga Vuran Eski Manken Didem Taslan Son Haliyle Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2026 - 10:50

Bir dönem podyumlara damga vuran Didem Taslan, katıldığı etkinlikte yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekti. 51 yaşındaki oyuncu, hem güzelliğiyle hem de iddialı açıklamalarıyla gündem oldu. 

Kaynak: 2.Sayfa / Akif Yaman

Bir dönemin en çok konuşulan modellerinden ve oyuncularından Didem Taslan, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Ancak ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir etkinlikte görüntülendi ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekti.

1994 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Taslan, yıllar sonra bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi. 51 yaşındaki oyuncunun fit görünümü ve enerjisi çok konuşuldu.

Taslan, televizyon izleyicisinin hafızasında ise özellikle Kurtlar Vadisi dizisiyle yer aldı.

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen dizide, efsane karakter Memati’nin sevgilisini canlandırmıştı.

Oyuncu daha önce verdiği bir röportajda diziye olan özlemini şu sözlerle dile getirmişti:

“2007-2009 yılında dizide yer aldım. Ben hâlâ o günden bugüne ‘nasılız’ diye bakıyorum. Teşekkür ediyorum tüm sevenlerime. O bir ekoldü.”

Taslan ayrıca dizinin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu da vurgulayarak şöyle konuşmuştu:

“O çok başka bir diziydi. İnşallah onun kadar vurucu, akılda kalıcı yeni bir projede buluşmayı hem diliyorum hem de görüşmelerimiz devam ediyor.”

Son olarak katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taslan, oyunculuk kariyeriyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Diyorum ki; mafya kadını ya da mafya sevgilisi, eşi yakıştığı için bu rol… Devamı da mı böyle gelecek? O yüzden mi bekliyorum diyorum. Sorgudayım yani, rol beğenmez oldum gerçekten. Teşekkür ediyorum bu sevgiye layık olmak güzel ama işte devamı… Çok daha güzel şeyler olmalı.”

Gülistan Başköy
