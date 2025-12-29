onedio
Kondisyon Bisikleti Kullanarak Kilo Veren Kadın Yaşadığı Değişim Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2025 - 09:37

Kilo verme süreci, sabır ve kararlılık gerektiren uzun ve meşakkatli bir yol. Elbette her birimiz bu yolda, çeşitli zorluklarla karşılaşabilir, hatta zaman zaman motivasyonunuzu kaybedebiliriz. Çünkü bu yolculuk sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşümü de gerektiriyor. Böyle durumlarda ilham veren hikayeler yeniden motivasyon kazanmakta oldukça etkili oluyor.

Bir kadın, kondisyon bisikleti kullanarak sürdürdüğü kilo verme sürecinde yaşadığı değişimi paylaştı. Kadının değişimi bu yolda cesarete ihtiyacı olanlara ilham oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sadece kondisyon bisikleti yeterli olur mu?

Kilo vermek spor ve sağlıklı beslenme ile bir bütün. Uzmanlar spor yapmadan, kalori açığı oluşturarak kilo vermenin de mümkün olduğunu savunuyor. Fakat bu vücutta sarkmalara ya da dengesiz kilo verilmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden önce sağlıklı bir beslenme düzeni bir de sürdürebileceğiniz bir spor rutini ile siz de kolaylıkla istemediğiniz kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Elbette önce kilonun kaynağını bulmak önemli. Birçok kilo problemi belli başlı sağlık sorunları nedeni ile ortaya çıkabiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
