Amerika'ya Taşınan Bir Kadın Yaşadığı Pişmanlığı Paylaştı: "En Azından Sevdiklerimle Mutsuz Olurum"

Günümüzde gençler, hem eğitim hem de iş olanakları için yurt dışındaki seçenekleri değerlendiriyor. İş bulma konusunda zorluk çeken gençler, yeteneklerini ve becerilerini yurt dışındaki çeşitli sektörlerde sergileme fırsatı buluyor. Elbette yurt dışında sıfırdan bir hayat kurmak kolay değil. Bu durum çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.

4 senedir Amerika'da yaşayan bir kadın, mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'ye geri dönmek istediğini anlattı. Dönünce de kendisini çok mutlu bir hayatın beklemediğini belirten kadın 'En azından ailemle mutsuz olurum.' diyerek durumu özetledi.