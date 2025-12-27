onedio
Amerika'ya Taşınan Bir Kadın Yaşadığı Pişmanlığı Paylaştı: "En Azından Sevdiklerimle Mutsuz Olurum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.12.2025 - 21:10

Günümüzde gençler, hem eğitim hem de iş olanakları için yurt dışındaki seçenekleri değerlendiriyor.  İş bulma konusunda zorluk çeken gençler, yeteneklerini ve becerilerini yurt dışındaki çeşitli sektörlerde sergileme fırsatı buluyor. Elbette yurt dışında sıfırdan bir hayat kurmak kolay değil. Bu durum çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor. 

4 senedir Amerika'da yaşayan bir kadın, mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'ye geri dönmek istediğini anlattı. Dönünce de kendisini çok mutlu bir hayatın beklemediğini belirten kadın 'En azından ailemle mutsuz olurum.' diyerek durumu özetledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Başka ülkeye gitmek her zaman çözüm mü?

Bazen her birimiz, olduğumuz yer dışında nerede olursak olalım çok mutlu olacağımız hissine kapılıyoruz. Fakat nereye gidersek gidelim dertlerimizi de peşimizden götürüyor olduğumuz bir gerçek. Sorunları geri de bıraksak da bambaşka yer bambaşka sorunlar anlamına da gelebiliyor. Biz yalnızca hangi dertlerle uğraşmak istediğimizi seçiyoruz. Bu yüzden gitmenin çözüm olduğu yanılgısına kapılamdan pek çok detayı düşünmek gerekiyor. Ya da yalnızca deneyimleyerek görmekten başka şans kalmıyor. Pişman olduğumuz noktada kendimize çok yüklenmeden bu gerçekle yüzleşip yeni çözüm yolları aramak önemli.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
