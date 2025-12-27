onedio
Koç Üniversitesi Öğrencilerine En Uçuk Yılbaşı Planları Soruldu: "Yat Kiralayacağız, Denize Gireceğiz"

Pelin Yelda Göktepe
27.12.2025 - 16:30

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Birçok kişi yılbaşı kutlamaları için hazırlıklara başladı. Kimileri evde aileleriyle sakin bir kutlama yapmayı tercih ederken, kimileri ise yeni yılı dışarıda, kalabalık ve eğlenceli bir ortamda karşılamayı planlıyor. Elbette yılbaşını en çok gençler kutluyor. Fakat işin bir de maddi boyutu var. 

Koç Üniversitesi öğrencilerine, en uçuk yılbaşı planları soruldu. Öğrencilerin cevapları ise pek çok kişiye istemsizce hesap yaptırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sabaha kadar partilemekten yat kiralamaya...

Kimileri yılbaşında yat kiralayacağını anlatırken kimileri parti planlarından bahsetti. Bildiğiniz üzere öğrenciliğin en zor yanı, ekonomik mücadele. Bu yüzden bahsedilen planlar pek çok öğrenciyi uzun uzun düşündürdü.

