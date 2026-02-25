Kar Fırtınasının Ardından Beyaza Bürünen New York'ta Çekilen Görüntüler Beğeni Topladı

Bu sene kış beklenenden erken gelmiş, dünyanın pek çok noktası kış mevsiminin başında beyaza bürünmüştü. Ülkemiz de yoğun kar yağışının etkisi altına girmiş, İstanbul da dahil pek çok ilimizde okullarda eğitime ara verilmişti. New York yeniden kar yağışının etkisi altına girdi.
Kar fırtınasının yaşandığı New York'ta sokaklar tamamen beyaza büründü. Ortaya da kartpostalları aratmayan görüntüler çıktı.
Baharı beklerken yeniden kış.
Central Park'ta karlar altında kaldı;
