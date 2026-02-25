onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kar Fırtınasının Ardından Beyaza Bürünen New York'ta Çekilen Görüntüler Beğeni Topladı

Kar Fırtınasının Ardından Beyaza Bürünen New York'ta Çekilen Görüntüler Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 14:20

İçerik Devam Ediyor

Bu sene kış beklenenden erken gelmiş, dünyanın pek çok noktası kış mevsiminin başında beyaza bürünmüştü. Ülkemiz de yoğun kar yağışının etkisi altına girmiş, İstanbul da dahil pek çok ilimizde okullarda eğitime ara verilmişti. New York yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. 

Kar fırtınasının yaşandığı New York'ta sokaklar tamamen beyaza büründü. Ortaya da kartpostalları aratmayan görüntüler çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Baharı beklerken yeniden kış.

Baharı beklerken yeniden kış.

Kış mevsiminin bitmesine günler kalmışken, dünya yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere pek çok bölgede  yeniden kar yağışı etkili olacak.

Central Park'ta karlar altında kaldı;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Hava durumu bilgisine buradan ulaşabilirsiniz;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın