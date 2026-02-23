Sosyal Medyada vs. Gerçekte: Mısır'ı Ziyaret Eden Bir Kadın Yaşadığı Hayal Kırıklığını Paylaştı

Sosyal medyada her dönem bir lokasyon popüler oluyor ve insanlar akın akın oraya gitmeye başlıyor. Elbette ilk başta o bölgenin birbirinden büyüleyici fotoğrafları ve videolarını görüyoruz. Ardından ise acı gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son dönemin popüler mekanı ise Mısır.

Mısır'ı ziyaret eden bir kadın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla seyahati sırasında çektiği fotoğrafları paylaştı. Ortaya da ciddi bir hayal kırıklığı çıktı.