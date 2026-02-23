onedio
Sosyal Medyada vs. Gerçekte: Mısır'ı Ziyaret Eden Bir Kadın Yaşadığı Hayal Kırıklığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
23.02.2026 - 15:21

Sosyal medyada her dönem bir lokasyon popüler oluyor ve insanlar akın akın oraya gitmeye başlıyor. Elbette ilk başta o bölgenin birbirinden büyüleyici fotoğrafları ve videolarını görüyoruz. Ardından ise acı gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son dönemin popüler mekanı ise Mısır.

Mısır'ı ziyaret eden bir kadın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla seyahati sırasında çektiği fotoğrafları paylaştı. Ortaya da ciddi bir hayal kırıklığı çıktı.

Mısır'ın son dönemde bu kadar popüler olmasının sebebi ne?

Mısır zaten eşsiz bir tarihe ve atmosfere sahip bir ülke fakat son dönemde Mısır'a olan ilgi daha da arttı. Mısır'ın son dönemde turizmde zirveye yerleşmesinin temelinde, Büyük Mısır Müzesi’nin (GEM) kısmi açılışıyla artan kültürel merak, döviz kurundaki değişimlerin sunduğu maliyet avantajı ve vize kolaylıkları yatıyor. Özellikle Türk vatandaşları için kapıda vize uygulamasının başlaması ulaşılabilirliği artırırken; Şarm El-Şeyh ve Hurghada gibi destinasyonların 'her şey dahil' konseptiyle sunduğu lüks hizmetler, Mısır’ı cazip bir merkez haline getirdi. Ayrıca, sosyal medyadaki ikonik piramit görsellerinin yarattığı dijital popülerlik, ülkeyi modern gezginlerin 'ölmeden önce görülecekler' listesinde üst sıralara taşıdı.

Pelin Yelda Göktepe
gezginbiri.

Arkadaşım gezilecek tonlarca şehir, eyalet, ülke varken mısır niye ?

Murat

Öyle deme o piramitler yakından görmeye değer bence