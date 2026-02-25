Jessica Alba'nın 14 Yaşındaki Kızının Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

2000’li yılların başında hayatımıza giren ve kısa sürede adını ezberleten Jessica Alba, ilk büyük çıkışını 2000 yılında yayınlanan Dark Angel dizisiyle yaptı. Henüz genç yaşta hem oyunculuğu hem de ekran karizmasıyla dikkat çeken Alba, sonrasında Fantastic Four, Sin City ve Honey gibi yapımlarla adını Hollywood’un en çok konuşulan kadın yıldızları arasına yazdırdı.

Yıllar boyunca sadece filmleriyle değil, doğal güzelliği ve zarafetiyle de “zamansız ikon” ilan edilen Alba, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı hiç bırakmadı. Oyunculuğun yanı sıra girişimcilik tarafıyla da öne çıkan yıldız isim, kariyerini sağlam adımlarla inşa etmeye devam etti.