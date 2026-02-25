onedio
Jessica Alba'nın 14 Yaşındaki Kızının Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

Jessica Alba'nın 14 Yaşındaki Kızının Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
25.02.2026 - 22:22

Jessica Alba’nın 14 yaşındaki kızı Haven, annesiyle katıldığı etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve olgun görüntüsüyle sosyal medyayı ikiye bölen Haven'ın 14 yaşında olduğuna kimse inanamadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Jessica Alba, Hollywood’un hem güzelliğiyle hem de kariyeriyle damga vuran ikonik isimlerinden biri!

Jessica Alba, Hollywood'un hem güzelliğiyle hem de kariyeriyle damga vuran ikonik isimlerinden biri!

2000’li yılların başında hayatımıza giren ve kısa sürede adını ezberleten Jessica Alba, ilk büyük çıkışını 2000 yılında yayınlanan Dark Angel dizisiyle yaptı. Henüz genç yaşta hem oyunculuğu hem de ekran karizmasıyla dikkat çeken Alba, sonrasında Fantastic Four, Sin City ve Honey gibi yapımlarla adını Hollywood’un en çok konuşulan kadın yıldızları arasına yazdırdı.

Yıllar boyunca sadece filmleriyle değil, doğal güzelliği ve zarafetiyle de “zamansız ikon” ilan edilen Alba, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı hiç bırakmadı. Oyunculuğun yanı sıra girişimcilik tarafıyla da öne çıkan yıldız isim, kariyerini sağlam adımlarla inşa etmeye devam etti.

Özel hayatı da Hollywood'da resmen örnek ilan edilmesine sebep oldu.

Özel hayatı da Hollywood'da resmen örnek ilan edilmesine sebep oldu.

Jessica Alba, 2004 yılında “Fantastic Four” setinde tanıştığı yapımcı Cash Warren ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2008 yılında sade bir törenle evlendi ve Hollywood’un örnek çiftlerinden biri olarak gösterildi.

Bu evlilikten üç çocukları dünyaya geldi: 2008 doğumlu Honor, 2011 doğumlu Haven ve 2017’de aralarına katılan Hayes. Özellikle büyüdükçe annelerine benzerlikleriyle dikkat çeken kızları sosyal medyada sık sık gündem olurken, “Hollywood’un yeni nepo baby’leri geliyor” yorumları da gecikmemişti. 

Uzun yıllar süren evlilikleri boyunca gözlerden uzak ama dengeli bir aile profili çizen çift, zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelse de ilişkilerini hep korumayı başardı.

Jessica Alba’nın ortanca çocuğu, 2011 doğumlu 14 yaşındaki Haven, geçtiğimiz saatlerde annesiyle birlikte ilk etkinliğinde boy gösterdi.

twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
