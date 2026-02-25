Jessica Alba'nın 14 Yaşındaki Kızının Son Hali Ağızları Açık Bıraktı
Jessica Alba’nın 14 yaşındaki kızı Haven, annesiyle katıldığı etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve olgun görüntüsüyle sosyal medyayı ikiye bölen Haven'ın 14 yaşında olduğuna kimse inanamadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jessica Alba, Hollywood’un hem güzelliğiyle hem de kariyeriyle damga vuran ikonik isimlerinden biri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayatı da Hollywood'da resmen örnek ilan edilmesine sebep oldu.
Jessica Alba’nın ortanca çocuğu, 2011 doğumlu 14 yaşındaki Haven, geçtiğimiz saatlerde annesiyle birlikte ilk etkinliğinde boy gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın