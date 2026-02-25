Doktoru, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Burun Ameliyatından Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı!

Ünlü ismin doktoru, burun ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan karelerde Aleyna’nın yüz hatlarındaki değişim dikkat çekerken, özellikle burun yapısındaki incelme ve daha belirgin bir profil görünümü takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar için bazı kullanıcılar “Çok doğal olmuş” yorumunda bulunurken, bazıları ise eski halini daha çok beğendiğini dile getirdi.

Magazin dünyasında estetik değişimler artık neredeyse sıradanlaşmış olsa da, öncesi–sonrası kareleri her zaman olduğu gibi yine büyük ilgi gördü.