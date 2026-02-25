onedio
Doktoru, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Burun Ameliyatından Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2026 - 19:45

2021 sezonu Survivor'dan tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu'nun doktoru burun estetiği ameliyatından önceki ve sonraki halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Aleyna Kalaycıoğlu'nu ilk olarak Survivor 2021 sezonunda tanıdık!

Aleyna Kalaycıoğlu'nu ilk olarak Survivor 2021 sezonunda tanıdık!

Hırslı tavırları, dobra çıkışları ve yarışmadaki performansıyla kısa sürede adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası da kaybolup giden isimlerden olmadı. Aksine, popülerliğini akıllıca yöneten yarışmacılardan biri oldu.

Survivor sonrası müziğe ağırlık veren Aleyna, çıkardığı şarkılar ve sahne performanslarıyla adını bu kez magazin ve müzik gündeminde duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanması, özel hayatıyla zaman zaman gündem olması ve iddialı tarzıyla dikkat çekmesi de popülaritesini diri tuttu.

Geçtiğimiz saatlerde ise ne özel hayatıyla ne de müziğiyle gündeme oturdu. Bu sefer hamle, Aleyna Kalaycıoğlu'nun doktorundan geldi.

Geçtiğimiz saatlerde ise ne özel hayatıyla ne de müziğiyle gündeme oturdu. Bu sefer hamle, Aleyna Kalaycıoğlu'nun doktorundan geldi.

Ünlü ismin doktoru, burun ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Paylaşılan karelerde Aleyna’nın yüz hatlarındaki değişim dikkat çekerken, özellikle burun yapısındaki incelme ve daha belirgin bir profil görünümü takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar için bazı kullanıcılar “Çok doğal olmuş” yorumunda bulunurken, bazıları ise eski halini daha çok beğendiğini dile getirdi.

Magazin dünyasında estetik değişimler artık neredeyse sıradanlaşmış olsa da, öncesi–sonrası kareleri her zaman olduğu gibi yine büyük ilgi gördü.

