Doktoru, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Burun Ameliyatından Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı!
2021 sezonu Survivor'dan tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu'nun doktoru burun estetiği ameliyatından önceki ve sonraki halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Aleyna Kalaycıoğlu'nu ilk olarak Survivor 2021 sezonunda tanıdık!
Geçtiğimiz saatlerde ise ne özel hayatıyla ne de müziğiyle gündeme oturdu. Bu sefer hamle, Aleyna Kalaycıoğlu'nun doktorundan geldi.
