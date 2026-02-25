Bekarlık Sultanlıktır Diyen Bengü'nün "Oh Çok Rahatım!" Açıklaması Dikkat Çekti!

Say say bitmez ama; 'Feveran', 'Saygımdan', 'Kuzum', 'Sahici', 'Sığamıyorum' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarıyla ne zaman yeni bir parça çıkarsa müzik listelerinin başına yerleşen Bengü, özel hayatıyla da hep gözleri üzerine çekenlerden oldu.

Belki biliyorsunuzdur; Bengü 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmiş, iki de dünya tatlısı çocuğu olmuştu.