Bekarlık Sultanlıktır Diyen Bengü'nün "Oh Çok Rahatım!" Açıklaması Dikkat Çekti!
2024 yılında 2018 yılından bu yana evli olduğu, iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü'nün iddialı bekarlık açıklaması dikkat çekti. Bengü, ne kadar rahat olduğundan bahsetti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllardır hayatımızda olan, hem duru sesi hem de güzelliğiyle dikkat çeken Bengü'yü tanımayan yoktur.
2019'da kızları Zeynep, 2021'de ise oğulları Selim'i kucağına alan çiftten kötü haber 2024'te gelmişti.
Boşanmanın üstünden epey geçti; Bengü ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada gündem olan açıklamasıyla konuşuldu.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
