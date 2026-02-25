onedio
Bekarlık Sultanlıktır Diyen Bengü'nün "Oh Çok Rahatım!" Açıklaması Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
25.02.2026 - 19:00

2024 yılında 2018 yılından bu yana evli olduğu, iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü'nün iddialı bekarlık açıklaması dikkat çekti. Bengü, ne kadar rahat olduğundan bahsetti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır hayatımızda olan, hem duru sesi hem de güzelliğiyle dikkat çeken Bengü'yü tanımayan yoktur.

Say say bitmez ama; 'Feveran', 'Saygımdan', 'Kuzum', 'Sahici', 'Sığamıyorum' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarıyla ne zaman yeni bir parça çıkarsa müzik listelerinin başına yerleşen Bengü, özel hayatıyla da hep gözleri üzerine çekenlerden oldu. 

Belki biliyorsunuzdur; Bengü 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmiş, iki de dünya tatlısı çocuğu olmuştu.

2019'da kızları Zeynep, 2021'de ise oğulları Selim'i kucağına alan çiftten kötü haber 2024'te gelmişti.

Dışarıdan bakıldığında çok mutlu, çok huzurlu ve keyfi yerinde gözüken ikilinin arasında bir çatırdama yaşandığı Bengü'nün sahnede birkaç kez gözyaşlarına boğulmasından anlaşılmıştı. 

Son demlerinde hiç beraber göremediğimiz ikili, ani bir kararla evliliklerini iki yıl önce tek celsede bitirdi. Evliliğin bitiş sebebi hiçbir zaman tam olarak açıklanmadıysa da Bengü'nün yakın kadın arkadaşlarla ilgili demeçleri sorunun böyle bir şey olup olamayacağını sorgulatmıştı.

Boşanmanın üstünden epey geçti; Bengü ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada gündem olan açıklamasıyla konuşuldu.

Bekarlık sultanlıktır vurgusu yapan Bengü, ne kadar rahat olduğundan bahsetti. Konseri sırasında seyircileriyle dertleşen Bengü, 

'Şu an orkestra ekibimden tek ben bekarım ve inanılmaz rahatım.  Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım? Şu an bunları yapmak zorunda değilim; oh, çok rahatım.' ifadelerini kullandı.

