Sezen Aksu'dan "40 Yaşında Yeni Sevgili" İddiasına Cevap Geldi!

Lila Ceylan
25.02.2026 - 21:55

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 31 yaş küçük, 40 yaşındaki veteriner bir beyefendiyle birlikte olduğu iddia edilen Sezen Aksu, dedikodulara avukatı aracılığıyla cevap verdi. 'Allah da sizi güldürsün' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kendisini canlı canlı izlemeye senelerdir hasret olduğumuz Sezen Aksu, sadece sahnelerden değil gündemde olmaktan da uzaklaştı.

Artık çok nadir gördüğümüz Sezen Aksu, geçtiğimiz temmuz ayında 'Paşa Gönül Şarkıları' albümüyle geri dönmüştü. 

Son halini net olarak albüm fotoğraflarıyla görebildiğimiz Sezen Aksu, haftalarca konuşulmuş ardından yeniden kabuğuna çekilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise 40 yaşında bir veteriner beyefendiyle aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Hatta dün Cihangir'de bir beyefendiyle görüntülenince bahsi geçen yeni sevgilinin o olup olmadığı konuşulmaya başlamıştı. 

Görüntülenmekten rahatsız olan Sezen Aksu, 'Tamam görüntülediniz, bundan sonrası da bize kalsın' ifadelerini kullanarak sitem etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Az önce Sezen Aksu'dan yeni aşk dedikodularıyla ilgili açıklama geldi.

Kendisinden 31 yaş küçük veteriner bir beyefendiyle beraber olduğu iddia edilen Sezen Aksu, iddiaya avukatı aracılığıyla cevap verdi. 

Her zamanki gibi şen şakrak, bir miktar da göndermeli bir açıklamaydı.

Aksu'nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, 

'Müvekkilim Sezen Aksu’nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir. Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur. Müvekkilim, bir taraftan kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle bu tür haberlerin yapıldığını düşünmekle birlikte; teyit edilmemiş, ‘dediydim-dediydi’ düzeyindeki gerçek dışı haberlerin, kamuoyunun doğru haber alma hakkının ihlali ve dolayısıyla bir haksızlık olduğu kanaatindedir.  

Kendisi; haber yapılacak ve ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular olduğunu ciddiyetle önemsemektedir.  Haberi yapanlara, bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için ‘Allah da onları güldürsün’ dileklerini ileterek; herkese neşesi bol, ümidi daim, gerçek gündemler temenni etmektedir.  

Merak edenlerin bilgisine saygı ve sevgiyle sunulur' ifadelerini kullandı.

