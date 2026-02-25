Sezen Aksu'dan "40 Yaşında Yeni Sevgili" İddiasına Cevap Geldi!
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 31 yaş küçük, 40 yaşındaki veteriner bir beyefendiyle birlikte olduğu iddia edilen Sezen Aksu, dedikodulara avukatı aracılığıyla cevap verdi. 'Allah da sizi güldürsün' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kendisini canlı canlı izlemeye senelerdir hasret olduğumuz Sezen Aksu, sadece sahnelerden değil gündemde olmaktan da uzaklaştı.
Geçtiğimiz günlerde ise 40 yaşında bir veteriner beyefendiyle aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Az önce Sezen Aksu'dan yeni aşk dedikodularıyla ilgili açıklama geldi.
