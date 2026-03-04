onedio
Enis Arıkan'ın Hediyesi Sahibine Ulaştı

Enis Arıkan’ın Hediyesi Sahibine Ulaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2026 - 12:56

Enis Arıkan’ın telefon almak isterken dolandırılan bir sosyal medya kullanıcısına yaptığı jest gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun hediye ettiği telefon geçtiğimiz saatlerde sahibine ulaştı. Hediyesini açtığı anları videoya çeken içerik üreticisinin heyecanı sosyal medyada konuşuldu. 

İşte detaylar…

Hem oyunculuğuyla hem de sempatik tavırlarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Enis Arıkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem oyunculuğuyla hem de sempatik tavırlarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Enis Arıkan’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı anlamlı jestle sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bir içerik üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoda yeni bir telefon almak için birikim yaptığını ancak dolandırıldığını büyük bir üzüntüyle anlatmıştı. Bu videoya denk gelen Enis Arıkan ise konuya kayıtsız kalmadı ve genç kullanıcıya destek olmak istedi.

Videonun altına “Sana Enis abin telefon alabilir mi?” yorumunu bırakan Arıkan’ın bu samimi jesti kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun hareketi pek çok kişi tarafından takdir edildi.

Kaçıranlar için olayın detaylarını bu içeriğimizde bulabilirsiniz:

Geçtiğimiz saatlerde içerik üreticisi, Enis Arıkan’ın gönderdiği hediyenin kendisine ulaştığını açıkladı.

Paketi açtığı anları videoya çeken genç kullanıcı heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Kalbim atıyor, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Ay çıldıracağım, elim ayağım titriyor. iPhone 17 göndermiş! İnanamıyorum. Hayatımda çok nadir bu kadar heyecanlı hissettim. Şu an rüyada gibiyim. Bunu gözüm gibi koruyacağım ve bana inanıp böyle bir hediye gönderdiği için, her zaman gösterdiğim emek ve çabanın çok daha fazlasını sonuna kadar göstermeye çalışacağım. Şöyle de bir hediye notuyla göndermiş bu arada: 'Güzel içeriklerini bekliyorum'. Bana güvenip hayallerimin bile ötesinde olan bu hediyeyi gönderdiği için Enis Arıkan'a ve her zaman, her koşulda desteklediğiniz için size çok teşekkür ederim.”

