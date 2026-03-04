Enis Arıkan’ın Hediyesi Sahibine Ulaştı

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı anlamlı jestle sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bir içerik üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoda yeni bir telefon almak için birikim yaptığını ancak dolandırıldığını büyük bir üzüntüyle anlatmıştı. Bu videoya denk gelen Enis Arıkan ise konuya kayıtsız kalmadı ve genç kullanıcıya destek olmak istedi.

Videonun altına “Sana Enis abin telefon alabilir mi?” yorumunu bırakan Arıkan’ın bu samimi jesti kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun hareketi pek çok kişi tarafından takdir edildi.