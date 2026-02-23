onedio
Enis Arıkan'dan Telefon Almak İsterken Dolandırılan Kullanıcıya Kalp Yumuşatan Hamle!

Lila Ceylan
23.02.2026 - 10:40

Son zamanların en sevilen, en içten bulunan oyuncusu Enis Arıkan'ın telefon almak isterken dolandırılan @birnazss isimli kullanıcıya tatlı jesti gündem oldu. Enis Arıkan, tüm samimiyetiyle konuyu devraldı ve @birnazss'a seslenerek 'Sana Enis abin telefon alabilir mi?' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son yılların en sevilen, en doğal ve en “bizden” isimlerinden biri olan Enis Arıkan, yalnızca oyunculuğuyla değil samimiyetiyle de gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Özellikle Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Arıkan, hem dramatik hem de komedi tonlarını başarıyla taşıyabildiğini bir kez daha kanıtlamıştı.  

Sahnedeki enerjisini ekrana da taşıyan oyuncu, yıllar içinde tiyatrodan televizyona uzanan kariyerinde her projeye ayrı bir ruh kattı. Dijital tarafta ise YouTube’daki eğlenceli sohbet programı ve ünlü konuklarıyla izlenme rekorları kırarak adeta kendi samimi dünyasını kurdu.

Sık sık magazin manşetlerine konu olan Enis Arıkan, bu sefer kaşla göz arasında fark edilen dünya tatlısı jestiyle gündeme oturdu.

Geçtiğimiz saatlerde @birnazss isimli içerik üreticisi telefon almaya çalışırken nasıl dolandırıldığını büyük bir üzüntüyle anlattığı bir video yayınladı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

