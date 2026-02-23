Enis Arıkan'dan Telefon Almak İsterken Dolandırılan Kullanıcıya Kalp Yumuşatan Hamle!

Özellikle Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Arıkan, hem dramatik hem de komedi tonlarını başarıyla taşıyabildiğini bir kez daha kanıtlamıştı.

Sahnedeki enerjisini ekrana da taşıyan oyuncu, yıllar içinde tiyatrodan televizyona uzanan kariyerinde her projeye ayrı bir ruh kattı. Dijital tarafta ise YouTube’daki eğlenceli sohbet programı ve ünlü konuklarıyla izlenme rekorları kırarak adeta kendi samimi dünyasını kurdu.

Sık sık magazin manşetlerine konu olan Enis Arıkan, bu sefer kaşla göz arasında fark edilen dünya tatlısı jestiyle gündeme oturdu.