Enis Arıkan'dan Telefon Almak İsterken Dolandırılan Kullanıcıya Kalp Yumuşatan Hamle!
Son zamanların en sevilen, en içten bulunan oyuncusu Enis Arıkan'ın telefon almak isterken dolandırılan @birnazss isimli kullanıcıya tatlı jesti gündem oldu. Enis Arıkan, tüm samimiyetiyle konuyu devraldı ve @birnazss'a seslenerek 'Sana Enis abin telefon alabilir mi?' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son yılların en sevilen, en doğal ve en “bizden” isimlerinden biri olan Enis Arıkan, yalnızca oyunculuğuyla değil samimiyetiyle de gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz saatlerde @birnazss isimli içerik üreticisi telefon almaya çalışırken nasıl dolandırıldığını büyük bir üzüntüyle anlattığı bir video yayınladı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
