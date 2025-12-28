onedio
Almanya'da Molada Bile İş Konuşulmasına İsyan Eden Türk: “Millet Almanya Sevdalısı Alın Size Almanya"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2025 - 11:51

Almanya'nın, disiplinli yapısı ve iş hayatında gösterdiği titizlikle tanındığını biliyoruz. Alman halkının, dakiklik ve kurallara bağlılık gibi özelliklerinin, başarılarının sırrı olduğu da düşünülüyor. Çünkü iş dünyasında disiplin ve düzen, başarının anahtarı olarak kabul ediliyor. 

Almanya'da yaşayan bir Türk, Almanya'nın işine olan bağlılığına isyan etti. Molada bile iş konuştuklarını söyleyen adam, kendini molada insanlardan uzak bir yere atmaya çalıştığı anları paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Adamlar çalışmak için yaşıyorlar, 50-60 yaşına gelince de tatil yapayım diyorlar, bu mu hayat!”

Bildiğiniz üzere son dönemde pek çok kişi rotasını Almanya'ya çevirdi. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayanlar bu durumdan pek hoşnut değil. “Millet Almanya sevdalısı.' diyen adam 'İşte Almanya’nın hali bu. Çalışıyoruz, ayak üstü mola veriyoruz. Adamlar çalışmak için yaşıyorlar' diyerek Alman vatandaşlarının ömürlerini çalışarak geçirdiğini, yaşlanınca da parayı tüketmeye enerjilerinin kalmadığını, yalnız öldüklerini anlattı.

