Almanya'da Molada Bile İş Konuşulmasına İsyan Eden Türk: “Millet Almanya Sevdalısı Alın Size Almanya"

Almanya'nın, disiplinli yapısı ve iş hayatında gösterdiği titizlikle tanındığını biliyoruz. Alman halkının, dakiklik ve kurallara bağlılık gibi özelliklerinin, başarılarının sırrı olduğu da düşünülüyor. Çünkü iş dünyasında disiplin ve düzen, başarının anahtarı olarak kabul ediliyor.

Almanya'da yaşayan bir Türk, Almanya'nın işine olan bağlılığına isyan etti. Molada bile iş konuştuklarını söyleyen adam, kendini molada insanlardan uzak bir yere atmaya çalıştığı anları paylaştı.