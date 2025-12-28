onedio
Bir Gencin 2010 Yılında İstanbul'da Çekilmiş Görüntüleri Her Birimizi O Yıllara Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2025 - 11:13

Zaman zaman hepimizin geçmişe özlem duyuyoruz. Bu özlem bazen eski günlerimize, bazen yaşanmış anılarımıza, bazen de sadece geçmişin basit ve huzurlu yaşamına duyuluyor. Bazen bir fotoğraf, bazen bir koku bazen de bambaşka birinin bir videosu, bizi o günlere götürüyor.

 'eniserraaa' isimli TikTok kullanıcısı 2010 yılında İstanbul'da çekilmiş videosunu paylaştı. Video her birimizi o günlerin İstanbul'una götürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eniserraaa/vi...
Buradan izleyebilirsiniz;

Daha renkli, daha canlı.

Daha renkli, daha canlı.

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Her dönem renkli ve canlıydı. Fakat videoda görüntü kalitesi düşük olmasına rağmen renklerin bu denli canlı olması dikkat çekti. Acaba gerçekten renkler mi bu kadar canlı yoksa biz hayatımızın en renkli dönemi olduğunu düşündüğümüz için mi böyle görüyoruz?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
nazifegurergil1957

cookkk isterim 2000 li 2005 yıllara dönmeyi mutlu sorunsuz yıllardı 😥😥😥

Kedi Oyuncağı

bilinçaltı dışa vuruyor eski günleri özlediniz deniz baykalı canan arıtmanı özlediniz türban yasağını özlediniz deniz baykal zihniyetliler sizi 😆

