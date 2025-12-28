Bir Gencin 2010 Yılında İstanbul'da Çekilmiş Görüntüleri Her Birimizi O Yıllara Götürdü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eniserraaa/vi...
Zaman zaman hepimizin geçmişe özlem duyuyoruz. Bu özlem bazen eski günlerimize, bazen yaşanmış anılarımıza, bazen de sadece geçmişin basit ve huzurlu yaşamına duyuluyor. Bazen bir fotoğraf, bazen bir koku bazen de bambaşka birinin bir videosu, bizi o günlere götürüyor.
'eniserraaa' isimli TikTok kullanıcısı 2010 yılında İstanbul'da çekilmiş videosunu paylaştı. Video her birimizi o günlerin İstanbul'una götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha renkli, daha canlı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
cookkk isterim 2000 li 2005 yıllara dönmeyi mutlu sorunsuz yıllardı 😥😥😥
bilinçaltı dışa vuruyor eski günleri özlediniz deniz baykalı canan arıtmanı özlediniz türban yasağını özlediniz deniz baykal zihniyetliler sizi 😆
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.