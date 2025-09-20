Rus Bir İçerik Üreticisi Genel Ön Yargıları Yıkarak "Gerçekçi Ortalama Rus Kadını"nı Anlattı

Hemen hemen her millet hakkında çeşitli bilgiler sahibiz. Bu küçük ve genel bilgiler ise bazen önyargıya dönüşebiliyor. Tanıdığımız tek bir kişi, bir film ya da dizi, bir haber tüm fikrimizin temelini oluşturabiliyor. Rusya denince akla ilk olarak kadınlar geliyor. Renki gözleri, beyaz tenleri ve uzun boyları ile dikkat çeken Rus kadınlar, genel olarak tüm ülkelerde oldukça beğeniliyor. Fakat onlara karşı da çeşitli önyargılar var.

Ülkemizde yaşayan Rus kökenli içerik üreticisi 'anyakurtini' genel ön yargıları bir kenara bırakarak 'Gerçekçi, ortalama Rus kadını'nı anlattı. Anlattıkları pek çok kişiye tanıdık geldi.