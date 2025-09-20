onedio
Rus Bir İçerik Üreticisi Genel Ön Yargıları Yıkarak "Gerçekçi Ortalama Rus Kadını"nı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
20.09.2025

Hemen hemen her millet hakkında çeşitli bilgiler sahibiz. Bu küçük ve genel bilgiler ise bazen önyargıya dönüşebiliyor. Tanıdığımız tek bir kişi, bir film ya da dizi, bir haber tüm fikrimizin temelini oluşturabiliyor. Rusya denince akla ilk olarak kadınlar geliyor. Renki gözleri, beyaz tenleri ve uzun boyları ile dikkat çeken Rus kadınlar, genel olarak tüm ülkelerde oldukça beğeniliyor. Fakat onlara karşı da çeşitli önyargılar var. 

Ülkemizde yaşayan Rus kökenli içerik üreticisi 'anyakurtini' genel ön yargıları bir kenara bırakarak 'Gerçekçi, ortalama Rus kadını'nı anlattı. Anlattıkları pek çok kişiye tanıdık geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DObiPUmiOfu/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Aklınıza ilk gelen 'güzellik, küstahlık, para sevgisi"

Anya Kurtini, ortalama bir Rus kadınının büyüdüğü aile ortamını, aldığı eğitimi, aile yapısını ve kendisinden beklenen gelecek planlarını anlattı. Anlattıkları aslında çok da farklı hayatlar yaşamadığımızı ortaya koydu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
