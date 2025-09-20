Bir Japonca Öğretmeni Müge Anlı'daki Akıcı Konuşmasıyla Hepimizi Şaşırtan Akif'in Japoncasını Yorumladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllardır ülkemizin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri. Müge Anlı’nın olayları çözerkenki tarzı ve hızlı yaklaşımı izleyiciyi ekrana kitlerken, programda işlenen olaylar da kanımızı donduruyor. Bazı olaylar ya da programa katılanların tutumları ise hafızalarımıza kazınıyor.

Onlardan biri de Japoncası ile Müge Anlı dahil herkesi şaşırtan Akif oldu. Oldukça akıcı bir şekilde konuşan Akif'in Japoncayı nasıl konuştuğu merak konusu olmuştu. Sosyal medyada Japonya'da yaşam ve Japonca ile ilgili paylaşımlar yapan Japonca öğretmeni 'omerudesuuu' Akif'in Japoncasını yorumladı.