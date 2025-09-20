onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Japonca Öğretmeni Müge Anlı'daki Akıcı Konuşmasıyla Hepimizi Şaşırtan Akif'in Japoncasını Yorumladı

Bir Japonca Öğretmeni Müge Anlı'daki Akıcı Konuşmasıyla Hepimizi Şaşırtan Akif'in Japoncasını Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.09.2025 - 16:52

İçerik Devam Ediyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllardır ülkemizin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri. Müge Anlı’nın olayları çözerkenki tarzı ve hızlı yaklaşımı izleyiciyi ekrana kitlerken, programda işlenen olaylar da kanımızı donduruyor. Bazı olaylar ya da programa katılanların tutumları ise hafızalarımıza kazınıyor. 

Onlardan biri de Japoncası ile Müge Anlı dahil herkesi şaşırtan Akif oldu. Oldukça akıcı bir şekilde konuşan Akif'in Japoncayı nasıl konuştuğu merak konusu olmuştu. Sosyal medyada Japonya'da yaşam ve Japonca ile ilgili paylaşımlar yapan Japonca öğretmeni 'omerudesuuu' Akif'in Japoncasını yorumladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKz2JG...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"İyi ve doğal Japonca konuşuyor."

"İyi ve doğal Japonca konuşuyor."

Akif'in Japoncası gerçekten büyük bir rahatlıkla konuştuğu gibi, akıcı ve doğalmış. Peki Müge Anlı'daki olay neydi?

Japonya’da yaşayan Yumiko Sakagami ile Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan, 2019’da Tokyo’da tanışıp Gaziantep’te nişanlanmış. Programda Yumiko, Akif’in kendisinden şirket kurma bahanesiyle para istediğini, kredi çektirip toplamda yüzbinlerce liralık borca soktuğunu ve tehditlerle baskı yaptığını iddia etti. Daha sonra Akif’in Türkiye’ye dönüp kuzeniyle nişanlandığını öğrenen Yumiko parasını geri almak için Müge Anlı’ya başvurunca taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda yapılan resmi belgeyle, Yumiko’nun alacağı olan milyonlarca yenin kendisine ödenmesi kabul edilerek olay çözüme kavuştu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın