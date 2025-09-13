onedio
Dünyaca Ünlü Podcast Yayıncısı Stephanie Soo İçeriğinde Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner Olayını Ele Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
13.09.2025 - 23:39

Bildiğiniz üzere ülkemiz 4 Ekim 2024 tarihinde akılalmaz bir cinayet olayı ile sarsıldı. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner,  İstanbul’da Semih Çelik isimli katil tarafından vahşice öldürüldü. Ayşenur Halil, Eyüpsultan’da evinde, İkbal Uzuner ise Fatih’teki Bizans surlarında öldürüldü. Cinayetin ardından Semih Çelik, intihar ederek hayatına son verdi. Bu olay tüm ülkeyi derinden yaraladı. 

Dünyanın en ünlü podcast yayıncılarından biri olan Stephanie Soo, programında bu olayı ele aldı. Yaşananları tüm detayları ile araştıran Soo'nun videosu 1 milyon izlenmeyi aştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Olayın üzerinden neredeyse 1 sene geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Semih Çelik hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi. Kararda, Semih Çelik’e yardım eden üçüncü bir kişinin tespit edilemediği ve satanizmle ilgili iddialara dair herhangi bir delil bulunamadığı belirtildi. Ayrıca, olay sırasında mağdurların direnç gösterdiğine dair bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Bu durum ise bir kesim tarafından tepkilerle karşılandı. Bu olayın üzerine gidilmesi gerektiğini, katilin bağlantılı olabileceği herkesin araştırılması gerektiği savunularak karara itiraz edildi.

