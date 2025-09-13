Dünyaca Ünlü Podcast Yayıncısı Stephanie Soo İçeriğinde Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner Olayını Ele Aldı

Bildiğiniz üzere ülkemiz 4 Ekim 2024 tarihinde akılalmaz bir cinayet olayı ile sarsıldı. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner, İstanbul’da Semih Çelik isimli katil tarafından vahşice öldürüldü. Ayşenur Halil, Eyüpsultan’da evinde, İkbal Uzuner ise Fatih’teki Bizans surlarında öldürüldü. Cinayetin ardından Semih Çelik, intihar ederek hayatına son verdi. Bu olay tüm ülkeyi derinden yaraladı.

Dünyanın en ünlü podcast yayıncılarından biri olan Stephanie Soo, programında bu olayı ele aldı. Yaşananları tüm detayları ile araştıran Soo'nun videosu 1 milyon izlenmeyi aştı.