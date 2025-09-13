Bir Fotoğrafçının Çektiği "İstanbul" Fotoğrafları Duygulandırdı: "İstanbul’un Acı ve Görünmeyen Yüzü"

Kaynak: https://www.instagram.com/alperencali...
İstanbul, dünyanın en renkli ve hareketli şehirlerinden biri. Tarihi yapıları, boğaz manzarası, sokakları ve hareketli mekanlarıyla her zaman canlı bir şehir. Aynı zamanda İstanbul, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir arada uyum içinde yaşadığı bir yer. Gece hayatı, konserler ve festivallerle şehrin enerjisi günün her saatinde hissediliyor. Ayrıca hemen her mevsim sayısız turisti de ağırlıyor.
'alperencalisann' isimli bir fotoğrafçı, İstanbul'un günlük temposunun içinden kareler yakaladı. 'İstanbul’un acı ve görünmeyen yüzü' notuyla paylaştığı fotoğraflardaki hüzün ve yorgunluk dikkat çekti.
Son dönemde ülkemizde birçok insan, ekonomik belirsizlikler, sosyal sorunlar ve günlük yaşamın zorlukları nedeniyle kendini yorgun ve umutsuz hissettiğini belirtiyor.
