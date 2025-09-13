onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Fotoğrafçının Çektiği "İstanbul" Fotoğrafları Duygulandırdı: "İstanbul’un Acı ve Görünmeyen Yüzü"

Bir Fotoğrafçının Çektiği "İstanbul" Fotoğrafları Duygulandırdı: "İstanbul’un Acı ve Görünmeyen Yüzü"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2025 - 21:55

İçerik Devam Ediyor

İstanbul, dünyanın en renkli ve hareketli şehirlerinden biri. Tarihi yapıları, boğaz manzarası, sokakları ve hareketli mekanlarıyla her zaman canlı bir şehir. Aynı zamanda İstanbul, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir arada uyum içinde yaşadığı bir yer. Gece hayatı, konserler ve festivallerle şehrin enerjisi günün her saatinde hissediliyor. Ayrıca hemen her mevsim sayısız turisti de ağırlıyor. 

'alperencalisann' isimli bir fotoğrafçı, İstanbul'un günlük temposunun içinden kareler yakaladı.  'İstanbul’un acı ve görünmeyen yüzü' notuyla paylaştığı fotoğraflardaki hüzün ve yorgunluk dikkat çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/alperencali...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Son dönemde ülkemizde birçok insan, ekonomik belirsizlikler, sosyal sorunlar ve günlük yaşamın zorlukları nedeniyle kendini yorgun ve umutsuz hissettiğini belirtiyor.

Son dönemde ülkemizde birçok insan, ekonomik belirsizlikler, sosyal sorunlar ve günlük yaşamın zorlukları nedeniyle kendini yorgun ve umutsuz hissettiğini belirtiyor.

İş bulma sıkıntıları, artan yaşam maliyetleri ve geleceğe dair belirsizlik, insanların psikolojisini etkiliyor. Bu durum, yalnızca maddi sıkıntılardan değil, aynı zamanda toplumsal gerginlikler ve haberlerde sıkça karşılaşılan olumsuz olaylardan da kaynaklanıyor. İnsanlar, hem bireysel hem de toplumsal anlamda sürekli bir baskı ve stres altında kalıyor, bu da yorgunluk ve umutsuzluk duygularını derinleştiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın