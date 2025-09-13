İtalya'yı Gezen İki Genç Ekrem İmamoğlu'nun Resmi ile Karşılaştı: "Demokrasiyi Savunan Başkanların Yanındayız"

Bildiğiniz üzere Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul’da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100'den fazla isim de gözaltına alınmıştı. Ardından pek çok belediye başkanı için de tutuklama kararları peş peşe geldi. Tutukluluğu hala devam eden Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davası geçtiğimiz gün görüldü. Dava 20 Ekim 2025 tarihine erteledi.

İtalya'yı gezen iki genç, bir binada Ekrem İmamoğlu'nun resminin asılı olduğunu gördü. Resmin altında ise 'Demokrasiyi savunan belediye başkanlarının yanındayız' notu dikkat çekti.