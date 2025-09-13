İtalya'yı Gezen İki Genç Ekrem İmamoğlu'nun Resmi ile Karşılaştı: "Demokrasiyi Savunan Başkanların Yanındayız"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNtLJB...
Bildiğiniz üzere Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul’da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100'den fazla isim de gözaltına alınmıştı. Ardından pek çok belediye başkanı için de tutuklama kararları peş peşe geldi. Tutukluluğu hala devam eden Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davası geçtiğimiz gün görüldü. Dava 20 Ekim 2025 tarihine erteledi.
İtalya'yı gezen iki genç, bir binada Ekrem İmamoğlu'nun resminin asılı olduğunu gördü. Resmin altında ise 'Demokrasiyi savunan belediye başkanlarının yanındayız' notu dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamolğlu'nun tutuklanmasının ardından alınmasını İtalya'nın Bologna kentinde de bir protesto gerçekleşmiş, düzenlenen protestoya, Belediye Başkanı Matteo Lepore de katılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
adalet,hak ve hukukun olduğu her yerde EKREM İMAMOĞLU başkanım çok büyüksün.🇹🇷🇹🇷🇹🇷