İtalya'yı Gezen İki Genç Ekrem İmamoğlu'nun Resmi ile Karşılaştı: "Demokrasiyi Savunan Başkanların Yanındayız"

İtalya'yı Gezen İki Genç Ekrem İmamoğlu'nun Resmi ile Karşılaştı: "Demokrasiyi Savunan Başkanların Yanındayız"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2025 - 16:25 Son Güncelleme: 13.09.2025 - 17:39

Bildiğiniz üzere Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul’da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100'den fazla isim de gözaltına alınmıştı. Ardından pek çok belediye başkanı için de tutuklama kararları peş peşe geldi. Tutukluluğu hala devam eden Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davası geçtiğimiz gün görüldü. Dava 20 Ekim 2025 tarihine erteledi.

İtalya'yı gezen iki genç, bir binada Ekrem İmamoğlu'nun resminin asılı olduğunu gördü. Resmin altında ise 'Demokrasiyi savunan belediye başkanlarının yanındayız' notu dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamolğlu'nun tutuklanmasının ardından alınmasını İtalya'nın Bologna kentinde de bir protesto gerçekleşmiş, düzenlenen protestoya, Belediye Başkanı Matteo Lepore de katılmıştı.

Daha önce İmamoğlu ile birçok kez karşılaştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Lepore, konuşma yapmış, konuşmasının ardından de belediyeye bu poster asılmıştı. 

Lepore'nin konuşması ise şöyleydi;

'Bugünden itibaren İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da binada yer alacak. O birkaç kez yüz yüze geldiğim değerli bir insan ve demokratik olarak seçilmiş biri. İstanbul'da 1 milyon kişi onun serbest bırakılmasını talep ediyor.'

O anları da buradan izleyebilirsiniz;

Kerem Senol

adalet,hak ve hukukun olduğu her yerde EKREM İMAMOĞLU başkanım çok büyüksün.🇹🇷🇹🇷🇹🇷