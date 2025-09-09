onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Nepal’de Tansiyon Zirvede: Protestocular Bakanın Evini Bastı Paralarını Halka Saçtı

Nepal’de Tansiyon Zirvede: Protestocular Bakanın Evini Bastı Paralarını Halka Saçtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2025 - 16:02

İçerik Devam Ediyor

Nepal’de tansiyon giderek tırmanıyor. Protestocular, Enerji Bakanı Depak Khadka’nın konutunu ve Cumhurbaşkanı’na ait özel mülkü işgal etti. Devlet Başkanı, Başbakan ve eski başbakanlardan birine ait evler ise ateşe verildi. Çatışmaların ortasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Bakanın evinde bulunan paralar, protestocuların üzerine saçıldı. Orada bulunanlar dolarların adeta “yağmur gibi” halka dağıtıldığını, bunun da protestocuların bakanın evinden “kurtardıkları” paralar olduğunu belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Nepal'de neler oluyor?

Nepal'de neler oluyor?

Nepal’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildi. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle alınan karar, özellikle genç nüfusun tepkisini çekti.

Yasağın ardından binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Çatışmaların büyümesiyle bir bakanın kalabalığın hedefi haline gelerek kaçmak zorunda kaldığı, ayrıca parlamento binasının ateşe verildiği bildirildi. Şiddet olaylarında 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli görevinden istifa etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
9
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın