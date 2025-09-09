Parlamento Binası Ateşe Verildi, Bakanlar Dövüldü: Nepal'de Sosyal Medya Yasağının Ardından Yaşananlar
Nepal'da Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Sosyal medya uygulamalarının erişime kapatılmasının ardından çoğunluğu gençlerden oluşan halk, sokaklara döküldü. Binlerce kişi gösterilere devam ederken son olarak bir bakanın kalabalık tarafından kovalandığı, parlamento binasının ateşe verildiği ortaya çıktı.
Nepal'de sosyal medyanın erişime kısıtlanmasının ardından gösteriler başladı.
Başbakan istifa etti.
Parlamento binası ateşe verildi.
