onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Parlamento Binası Ateşe Verildi, Bakanlar Dövüldü: Nepal'de Sosyal Medya Yasağının Ardından Yaşananlar

Parlamento Binası Ateşe Verildi, Bakanlar Dövüldü: Nepal'de Sosyal Medya Yasağının Ardından Yaşananlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 15:21

Nepal'da Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Sosyal medya uygulamalarının erişime kapatılmasının ardından çoğunluğu gençlerden oluşan halk, sokaklara döküldü. Binlerce kişi gösterilere devam ederken son olarak bir bakanın kalabalık tarafından kovalandığı, parlamento binasının ateşe verildiği ortaya çıktı.

Kaynak 1 - Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nepal'de sosyal medyanın erişime kısıtlanmasının ardından gösteriler başladı.

Nepal'de sosyal medyanın erişime kısıtlanmasının ardından gösteriler başladı.

AA'nın aktardığına göre, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, sosyal medya uygulamalarını 'kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle' erişime kapattı. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan halk, sokaklara döküldü. Vatandaşlar, seslerini duyurmak ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe başladı.

Polis, hükümet karşıtı protestoculara ağır şekilde müdahale etti. Polisin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandığı müdahale sırasında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Başbakan istifa etti.

Başbakan istifa etti.
cdnuploads.aa.com.tr

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli,  sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği protestoların ardından istifasını sundu. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari da görevinden istifa etti.

Parlamento binası ateşe verildi.

Parlamento binası ateşe verildi.

Protestocular, ilk olarak Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutları ateşe verdi. Aynı zamanda birçok üst düzey siyasetçinin konutları da tahrip edildi. Siyasi parti merkezleri de tek tek hedef alınırken son gelen bilgilere göre, Federal Parlamento binası da ateşe verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Maliye Bakanı'nın kalabalık bir grup tarafından kovalandığı, tekmelendiği görüldü.

Nepal Dışişleri Bakanı'nın da evine baskın düzenlendi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
58
10
6
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın