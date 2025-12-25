Gerçek Bir Cinsellik 101: Nasıl Kullanılacağından Türlerine Kadar Prezervatifleri Anlatıyoruz!
Cinsel sağlık için öğrenilmesi gereken en temel konuların başında prezervatif kullanımı geliyor. Ancak tırtıklısı, afrodizyak etkilisi veya yok gibisi olan prezervatifler arasında seçim yapmak kimi zaman imkansız olabiliyor. Bu yüzden 'Prezervatif nasıl kullanılır?' sorusundan türlerine kadar birçok konuyu bu içerikte masaya yatırdık!
Eğer sen de prezervatif kullanımı hakkındaki bilgilerini yeniden gözden geçirmek ve ideal prezervatif seçimi konusunda daha fazla ustalaşmak istersen, bu giriş niteliğindeki içerikten faydalanabilirsin! 😉
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prezervatif ne işe yarar?
Prezervatif her zaman kullanılmalı mı?
Prezervatif ne zaman takılır?
Prezervatif nasıl kullanılır?
Hangi prezervatif daha iyi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Standart prezervatif nedir?
Geciktirici etkili prezervatif nedir?
İnce ve ekstra ince prezervatif nedir?
Kabartmalı prezervatif nedir?
Prezervatif neye göre seçilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prezervatif kullanırken kendini sınırlandırmaman ve farklı şeyler denemen en iyisi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın