Gerçek Bir Cinsellik 101: Nasıl Kullanılacağından Türlerine Kadar Prezervatifleri Anlatıyoruz!

Cinsel sağlık için öğrenilmesi gereken en temel konuların başında prezervatif kullanımı geliyor. Ancak tırtıklısı, afrodizyak etkilisi veya yok gibisi olan prezervatifler arasında seçim yapmak kimi zaman imkansız olabiliyor. Bu yüzden 'Prezervatif nasıl kullanılır?' sorusundan türlerine kadar birçok konuyu bu içerikte masaya yatırdık!

Eğer sen de prezervatif kullanımı hakkındaki bilgilerini yeniden gözden geçirmek ve ideal prezervatif seçimi konusunda daha fazla ustalaşmak istersen, bu giriş niteliğindeki içerikten faydalanabilirsin! 😉