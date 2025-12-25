onedio
Soğuk Savaş Döneminde Doğu Bloku ya da Batı Bloku İçerisinde Yer Almamış Üçüncü Dünya Ülkesi Hangisi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 23:26

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 25 Aralık Perşembe günü yeni bölümüyle yayında. Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bu kez bir yarışmacı 100 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya 'Soğuk Savaş Döneminde Doğu Bloku ya da Batı Bloku İçerisinde Yer Almamış Üçüncü Dünya Ülkesi Hangisi?'sorusu soruldu. 

Peki bu sorunun cevabı nedir?

A: İsveç

B: İspanya

C: Norveç

D: Pakistan

Doğru Cevap: A, İsveç

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
