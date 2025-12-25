onedio
Sadettin Saran'dan Dolandırıcılarla İlgili Suç Duyurusu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 23:33

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam ikinci kez gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkanın haftada iki gün (pazartesi ve perşembe) imza vermesi şartı getirildi. Ayrıca Saran’a uygulanan yurt dışına çıkış yasağı da devam ediyor.

Saran bu akşam saatlerinde ise yeni bir suç duyurusu kararıyla sosyal medyada paylaşım yaptı.

Saran adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adına dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Saran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinklikle itibar edilmemesini rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
