Sadettin Saran'dan Dolandırıcılarla İlgili Suç Duyurusu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam ikinci kez gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkanın haftada iki gün (pazartesi ve perşembe) imza vermesi şartı getirildi. Ayrıca Saran’a uygulanan yurt dışına çıkış yasağı da devam ediyor.

Saran bu akşam saatlerinde ise yeni bir suç duyurusu kararıyla sosyal medyada paylaşım yaptı.