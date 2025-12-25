Araç Sahipleri İçin 31 Aralık Son Gün: 1 Ocak'tan Sonra Cezası Var
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ticari araçlar için uygulamaya girdi. Çift yakıtlı araçların sisteme kayıt yaptırması için yalnızca 6 gün kalırken, LPG’li araçlarda UTTS/TTB montajı için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklandı. Bu süre içinde taşıt tanıma birimini taktırmayan araç sahipleri, akaryakıt harcamalarını vergi matrahından düşme hakkını kaybedebilecek.
UTTS için son gün yaklaşıyor.
Cezalar 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Bu kural kimleri kapsıyor?
