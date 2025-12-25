Araç Sahipleri İçin 31 Aralık Son Gün: 1 Ocak'tan Sonra Cezası Var

Taksiler, minibüsler, kamyonetler ve otobüsler gibi ticari araçların tamamına UTTS takılması zorunlu hale geldi. Çift yakıtlı araçlarda, yani hem benzin hem LPG kullananlarda, her yakıt türü için ayrı Taşıt Tanıma Birimi (TTB) monte ettirmek gerekiyor. LPG deposu bulunsa ve araç LPG kullanmasa bile TTB takılması şart oldu.

Örneğin, bir taksi sahibi sadece benzin için TTB taktırmışsa, LPG deposu için de ayrı bir cihaz taktırmak zorunda. Bu ek maliyet ve işlem yükü getirse de, zorunluluğa uyulmaması vergi ve cezai açıdan daha büyük sorunlara yol açabilir.