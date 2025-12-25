onedio
Araç Sahipleri İçin 31 Aralık Son Gün: 1 Ocak'tan Sonra Cezası Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
25.12.2025

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ticari araçlar için uygulamaya girdi. Çift yakıtlı araçların sisteme kayıt yaptırması için yalnızca 6 gün kalırken, LPG’li araçlarda UTTS/TTB montajı için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklandı. Bu süre içinde taşıt tanıma birimini taktırmayan araç sahipleri, akaryakıt harcamalarını vergi matrahından düşme hakkını kaybedebilecek.

UTTS için son gün yaklaşıyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) çift yakıtlı araçların kaydolması için 1 haftadan az süre kaldı. Tek yakıtlı ticari araçlarda UTTS süresi dolmuş ve sistem devreye alınmıştı. Genellikle ticari taksiler ile şirket adına kayıtlı ve sonradan LPG taktırılmış araçların LPG deposuna Taşıt Tanıma Birimi (TTB) monte ettirmesi gerekiyor.

Çift yakıtlı araçlarda ise hem benzin hem de LPG deposu için ayrı ayrı Taşıt Tanıma Birimi taktırılması ve kaydının yapılması şart.

Cezalar 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

LPG’li araçlar için UTTS takma işleminin son tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu süre içinde TTB taktırmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 353/A-1 ve 2’nci maddeleri uyarınca özel usulsüzlük cezaları uygulanabiliyor. 2025 yılı için bu cezalar 10 bin ile 100 bin TL arasında değişirken, 2026’da geçerli olacak yeniden değerleme oranı ile tutarlar artmış durumda.

Bu kural kimleri kapsıyor?

Taksiler, minibüsler, kamyonetler ve otobüsler gibi ticari araçların tamamına UTTS takılması zorunlu hale geldi. Çift yakıtlı araçlarda, yani hem benzin hem LPG kullananlarda, her yakıt türü için ayrı Taşıt Tanıma Birimi (TTB) monte ettirmek gerekiyor. LPG deposu bulunsa ve araç LPG kullanmasa bile TTB takılması şart oldu.

Örneğin, bir taksi sahibi sadece benzin için TTB taktırmışsa, LPG deposu için de ayrı bir cihaz taktırmak zorunda. Bu ek maliyet ve işlem yükü getirse de, zorunluluğa uyulmaması vergi ve cezai açıdan daha büyük sorunlara yol açabilir.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
