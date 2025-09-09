Haklı mı Haksız mı? Bir Kurye Müşterinin Verdiği Siparişin Miktarına İsyan Etti

E-ticaretin ve online yemek siparişlerinin hızla yaygınlaşmasıyla kurye sayısı da bir hayli arttı. İnsanlar artık alışveriş ve yemek siparişlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde almak istiyor. Bu da hem büyük şehirlerde hem de küçük şehirlerde kurye talebini artırıyor. Bu durum, hem ekonomik fırsatlar yaratıyor hem de çalışma koşulları, iş güvenliği ve ücret politikaları açısından tartışmaları beraberinde getiriyor.
Bir kurye, müşterinin verdiği siparişe isyan etti. Çok sayıda ürünü götürmek için yalnızca 50-55 TL alacağını söyleyen kurye '200 TL vereyim gel sen al' dedi. O isyan sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Haklı mı haksız mı?
