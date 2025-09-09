onedio
Haklı mı Haksız mı? Bir Kurye Müşterinin Verdiği Siparişin Miktarına İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
09.09.2025 - 13:05

E-ticaretin ve online yemek siparişlerinin hızla yaygınlaşmasıyla kurye sayısı da bir hayli arttı. İnsanlar artık alışveriş ve yemek siparişlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde almak istiyor. Bu da hem büyük şehirlerde hem de küçük şehirlerde kurye talebini artırıyor. Bu durum, hem ekonomik fırsatlar yaratıyor hem de çalışma koşulları, iş güvenliği ve ücret politikaları açısından tartışmaları beraberinde getiriyor.

Bir kurye, müşterinin verdiği siparişe isyan etti. Çok sayıda ürünü götürmek için yalnızca 50-55 TL alacağını söyleyen kurye '200 TL vereyim gel sen al' dedi. O isyan sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Haklı mı haksız mı?

Kimileri bunun onun mesleği olduğunu, müşterinin istediği kadar sipariş verebileceğini söylerken kimileri ise sipariş verirken ürünlerin motor ile taşındığını, bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Kimileri ise bunun her iki tarafla da alakalı olmadığını, bunu yönetmesi gerekenin şirket olduğunu vurguladı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

