Konya'da Milli Takımın Konakladığı Otelde Kalan Genç Kenan Yıldız Zannedilince Taraftarı Trolledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sedatdem1r/vi...
Milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Milli takımımızın ciddi bir farkla mağlup olduğu maçta İspanya 6 gol kaydederken, takımımız topu ağlarla buluşturamadı. Çok konuşulan maç Konya'da gerçekleşti. Milli takımımız İspanyol ekibi Konya'da ağırladı.
Milli takımımızla aynı otelde kalan bir genç, otelin önünde bekleyen taraftarları görünce cama çıktı. Kenan Yıldız forması ile cama çıkan genç, Kenan Yıldız zannedilince bunu bir şakaya çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepki çekti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın