Konya'da Milli Takımın Konakladığı Otelde Kalan Genç Kenan Yıldız Zannedilince Taraftarı Trolledi

Konya'da Milli Takımın Konakladığı Otelde Kalan Genç Kenan Yıldız Zannedilince Taraftarı Trolledi

09.09.2025 - 12:33

Milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Milli takımımızın ciddi bir farkla mağlup olduğu maçta İspanya 6 gol kaydederken, takımımız topu ağlarla buluşturamadı. Çok konuşulan maç Konya'da gerçekleşti. Milli takımımız İspanyol ekibi Konya'da ağırladı. 

Milli takımımızla aynı otelde kalan bir genç, otelin önünde bekleyen taraftarları görünce cama çıktı. Kenan Yıldız forması ile cama çıkan genç, Kenan Yıldız zannedilince bunu bir şakaya çevirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sedatdem1r/vi...
Buradan izleyebilirsiniz;

Tepki çekti.

Kenan Yıldız son dönemin en çok dikkat çeken genç futbolcularından biri. 2005 doğumlu olan genç futbolcu genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası arenada potansiyelini kanıtlamış sporculardan biri. İtalya Serie A kulübü Juventus’ta forma giyen 20 yaşındaki Yıldız sadece oyunuyla değil, yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi.

Oteldeki gencin, Kenan Yıldız'ın hayranlarını bu şekilde kandırması, bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti.

