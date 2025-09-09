Konya'da Milli Takımın Konakladığı Otelde Kalan Genç Kenan Yıldız Zannedilince Taraftarı Trolledi

Kenan Yıldız son dönemin en çok dikkat çeken genç futbolcularından biri. 2005 doğumlu olan genç futbolcu genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası arenada potansiyelini kanıtlamış sporculardan biri. İtalya Serie A kulübü Juventus’ta forma giyen 20 yaşındaki Yıldız sadece oyunuyla değil, yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi.

Oteldeki gencin, Kenan Yıldız'ın hayranlarını bu şekilde kandırması, bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti.