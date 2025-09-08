onedio
Yağmur Atacan, Eşi Pınar Altuğ'un Yoga Görüntülerine Gelen Yorumlara Ders Niteliğinde Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
08.09.2025 - 19:40

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, uzun yıllardır süren mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri. 2008 yılında dünya evine giren çift, 2009 doğumlu kızları Su ile birlikte adeta bir aile tablosu çiziyor. İlişkilerinin başından beri gelen tüm eleştirilere rağmen ilişkileri ve evlilikleri herkesi kendilerine hayran bırakacak bir biçimde sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ'un yoga yaptığı pozlar gündem olmuştu hatırlarsanız. Eşi Yağmur Atacan'a da bu pozlar ve gelen eleştiriler soruldu. Yağmur Atacan'dan her zamanki gibi ders niteliğinde bir yorum geldi.

Eşine hep destek!

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un yaşına rağmen bu kadar başarılı bir şekilde spor yapmasının kıskanıldığını söyledi. Kıskançlık sorularına ise 'Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum' dedi. 

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasındaki 9 yaşlık fark, evliliklerinin başından bu yana magazin gündeminde sıkça yer aldı. Pınar Altuğ 1974, Yağmur Atacan ise 1983 doğumlu; bu yaş farkı zaman zaman sosyal medyada esprili yorumlara ve dedikodulara konu oldu. Ancak çift, 2008’den bu yana süren evliliklerinde güçlü bağlarını koruyor ve paylaştıkları samimi anlarla aralarındaki sevgiyi gözler önüne seriyor. Birbirlerine her konuda destek olan çift, mutlu birlikteliğin sırrını da ortaya koyuyor.

