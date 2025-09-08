Yağmur Atacan, Eşi Pınar Altuğ'un Yoga Görüntülerine Gelen Yorumlara Ders Niteliğinde Yanıt Verdi

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, uzun yıllardır süren mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri. 2008 yılında dünya evine giren çift, 2009 doğumlu kızları Su ile birlikte adeta bir aile tablosu çiziyor. İlişkilerinin başından beri gelen tüm eleştirilere rağmen ilişkileri ve evlilikleri herkesi kendilerine hayran bırakacak bir biçimde sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ'un yoga yaptığı pozlar gündem olmuştu hatırlarsanız. Eşi Yağmur Atacan'a da bu pozlar ve gelen eleştiriler soruldu. Yağmur Atacan'dan her zamanki gibi ders niteliğinde bir yorum geldi.