Çok Çabuk Sildi: İzzet Özilhan'la Boşandıktan Sonra Hızlı Davranan Yasemin Özilhan'dan Sürpriz Hamle!

Şimdilerde, oyunculuğa devam ediyor olsa en popülerler listesinde ilk 5'e gireceğinden hiç şüphemiz olmayan Yasemin Özilhan, 2011'de kalbini fena kaptırdığı iş insanı İzzet Özilhan'a 'Sonsuza dek evet' demişti.

Emine ve Ela adında iki kızları olan çift, 14 yıldır mutlu aile tablosu çizerken özel hayatlarını hep gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Son zamanlarda ikili neredeyse hiç beraber göremiyorduk ama normalimiz de bu olmuştu zaten.

Ta ki geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiaları kol gezmeye başlayana dek... Birçok şok ayrılığa şahitlik ettiğimiz bu yaz, İzzet Özilhan ve Yasemin Özilhan çiftine de veda ettik. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın tek celsede boşandığı ortaya çıkmıştı.