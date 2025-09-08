onedio
Çok Çabuk Sildi: İzzet Özilhan'la Boşandıktan Sonra Hızlı Davranan Yasemin Özilhan'dan Sürpriz Hamle!

Çok Çabuk Sildi: İzzet Özilhan'la Boşandıktan Sonra Hızlı Davranan Yasemin Özilhan'dan Sürpriz Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 19:19

Geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliğini bitirerek İzzet Özilhan'dan boşandığını doğrulayan Yasemin Özilhan'ın marka haline gelmiş soyadını tutup tutmayacağı merak ediliyordu. 

Yasemin hanım erken davrandı, Özilhan devrini kapatırken İzzet'i de maziye gömdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Doktorlar dizisinde koca bir kesimin bayıla bayıla izlediği Doktor Ela'yı canlandıran Yasemin Özilhan 2011 yılında evlenerek kariyerine veda etmişti, mutlaka hatırlarsınız.

Doktorlar dizisinde koca bir kesimin bayıla bayıla izlediği Doktor Ela'yı canlandıran Yasemin Özilhan 2011 yılında evlenerek kariyerine veda etmişti, mutlaka hatırlarsınız.

Şimdilerde, oyunculuğa devam ediyor olsa en popülerler listesinde ilk 5'e gireceğinden hiç şüphemiz olmayan Yasemin Özilhan, 2011'de kalbini fena kaptırdığı iş insanı İzzet Özilhan'a 'Sonsuza dek evet' demişti. 

Emine ve Ela adında iki kızları olan çift, 14 yıldır mutlu aile tablosu çizerken özel hayatlarını hep gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Son zamanlarda ikili neredeyse hiç beraber göremiyorduk ama normalimiz de bu olmuştu zaten. 

Ta ki geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiaları kol gezmeye başlayana dek... Birçok şok ayrılığa şahitlik ettiğimiz bu yaz, İzzet Özilhan ve Yasemin Özilhan çiftine de veda ettik. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın tek celsede boşandığı ortaya çıkmıştı.

Boşandıklarının kesinleşmesinin ardından sessizliğini bozan Yasemin Özilhan'ın açıklamasının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yasemin Özilhan'ın boşanmanın ardından bir marka haline gelen Özilhan soyadını tutup tutmayacağı merak ediliyordu. Yasemin hanım erken davrandı!

Yasemin Özilhan'ın boşanmanın ardından bir marka haline gelen Özilhan soyadını tutup tutmayacağı merak ediliyordu. Yasemin hanım erken davrandı!

Özilhan devrini kapatıp, İzzet'i maziye gömmeye karar veren Yasemin Özilhan, soyadını değiştirdi! 

Özüne sözüne dönen Yasemin Ergene, kızlık soyadını geri aldı.

