Çok Çabuk Sildi: İzzet Özilhan'la Boşandıktan Sonra Hızlı Davranan Yasemin Özilhan'dan Sürpriz Hamle!
Geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliğini bitirerek İzzet Özilhan'dan boşandığını doğrulayan Yasemin Özilhan'ın marka haline gelmiş soyadını tutup tutmayacağı merak ediliyordu.
Yasemin hanım erken davrandı, Özilhan devrini kapatırken İzzet'i de maziye gömdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Doktorlar dizisinde koca bir kesimin bayıla bayıla izlediği Doktor Ela'yı canlandıran Yasemin Özilhan 2011 yılında evlenerek kariyerine veda etmişti, mutlaka hatırlarsınız.
Yasemin Özilhan'ın boşanmanın ardından bir marka haline gelen Özilhan soyadını tutup tutmayacağı merak ediliyordu. Yasemin hanım erken davrandı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
