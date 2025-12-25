Lütfi Arıboğan Kimdir, Kaç Yaşında? TFF Eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan Neden Gözaltına Alındı?

Lütfi Arıboğan, Türk sporunun hem sahada hem de yönetim kademelerinde yer almış önemli isimlerinden biridir. Eski millî basketbolcu olan Arıboğan, aktif sporculuk kariyerinin ardından spor yöneticiliğine yönelmiş; Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray gibi kurumlarda üst düzey görevler üstlenmiştir. Sporun mutfağını bilen, masa başında etkili olmuş yöneticiler arasında gösterilir.

Lütfi Arıboğan Kaç Yaşında?

Lütfi Arıboğan, 1 Ocak 1961 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Lütfi Arıboğan Nereli?

Lütfi Arıboğan Adana doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü ise İstanbul ve Ankara merkezli olarak sürdürmüştür.