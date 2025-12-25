onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Lütfi Arıboğan Kimdir, Kaç Yaşında? TFF Eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan Neden Gözaltına Alındı?

Lütfi Arıboğan Kimdir, Kaç Yaşında? TFF Eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan Neden Gözaltına Alındı?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 12:02

Türk spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Lütfi Arıboğan, bu sabah yaşanan gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nda uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Arıboğan’ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve gözaltına alınma gerekçesi merak konusu oldu. Peki Lütfi Arıboğan kimdir, neden gözaltına alındı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lütfi Arıboğan Kimdir?

Lütfi Arıboğan Kimdir?

Lütfi Arıboğan, Türk sporunun hem sahada hem de yönetim kademelerinde yer almış önemli isimlerinden biridir. Eski millî basketbolcu olan Arıboğan, aktif sporculuk kariyerinin ardından spor yöneticiliğine yönelmiş; Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray gibi kurumlarda üst düzey görevler üstlenmiştir. Sporun mutfağını bilen, masa başında etkili olmuş yöneticiler arasında gösterilir.

Lütfi Arıboğan Kaç Yaşında?

Lütfi Arıboğan, 1 Ocak 1961 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Lütfi Arıboğan Nereli?

Lütfi Arıboğan Adana doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü ise İstanbul ve Ankara merkezli olarak sürdürmüştür.

Lütfi Arıboğan Kariyer Başlangıcı

Lütfi Arıboğan Kariyer Başlangıcı

Arıboğan’ın kariyeri profesyonel sporculukla başladı. Basketbola 1970’li yılların başında adım atan Arıboğan; Çukobirlik, Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor gibi takımlarda forma giydi.

Uzun yıllar Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda oynadı ve kaptanlık yaptı.

1996 yılında aktif sporculuğu bıraktıktan sonra yöneticiliğe geçen Arıboğan, Ülkerspor’da genel menajerlik yaptı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nda genel sekreterlik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 2012–2014 yılları arasında ise Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Lütfi Arıboğan Özel Hayatı

Lütfi Arıboğan Özel Hayatı

Eski eşi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, siyaset bilimi alanında tanınmış bir akademisyendir. İki çocuk babası olan Arıboğan, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmektedir.

Lütfi Arıboğan Neden Gözaltına Alındı?

Lütfi Arıboğan Neden Gözaltına Alındı?

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan, futbolda yasadışı bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal da gözaltına alınan diğer isimler oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın kamuoyunda “2011 Futbolda Şike Soruşturması” olarak bilinen süreçle bağlantılı olduğunu açıkladı. Başsavcılık, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütü mensubu Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğunu bildirdi.

Şüpheliler, savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın