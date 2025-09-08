onedio
Anasına Bak Kızını Al: Şevval Şahin'in 52 Yaşındaki Annesi Kusursuz Fiziğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 17:03

Sevore isimli bir spor giyim markası çıkaran ünlü model Şevval Şahin, markanın çekimleri için annesiyle kamera karşısına geçti. Daha önce de hikayelerinden gördüğümüzde gençliğine şoke olduğumuz 52 yaşındaki annesinin kusursuz fiziği, 'Anasına bak kızını al' lafını bir kez daha doğruladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2018'de Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin, Son zamanların en popüler isimlerinden biri!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine toplayan Şevval Şahin, İngilizce-Türkçe karışık konuşmasıyla, kombinleri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar kusursuzun da ötesindeki fiziğiyle sık sık gündeme oturuyor. 

Başlarda estetik harikası olarak değerlendirilse de yüzündeki değişiklikler bir yana koyulduğunda harika bir fizik ve genetiğe sahip olduğu su götürmez bir gerçek, dolayısıyla aynı segmentteki diğer isimlerle karşılaştırılmaya müsait değil bizce!

Genetik demişken hemen konumuza girelim!

Şevval Şahin'in geçen sezon İşte Benim Stilim'e katılan ablası da en az Şevval kadar müthiş bir askı olduğunu hepimize kanıtlamıştı, belki denk gelmişsinizdir. Birkaç kere genç görünümüyle şaşırtan annelerine de denk gelmiş, kızlardan çok daha kısa olan babalarını gördüğümüzdeyse epey şaşırmıştık.

Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda kendine ait bir spor giyim markası kurdu. Sevore isimli markanın çekimleri için de annesiyle kameralar karşısına geçti. Anne kızı yan yana görünce yine bir hayran kaldık!

Fakat asıl dikkat çeken detay uzun kollu dar bir mini tulum giyen annesinin kamera arkası görüntüleri oldu!

ayzin..

Kusursuz gen dedikleri bu olsa gerek 🫣