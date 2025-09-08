Anasına Bak Kızını Al: Şevval Şahin'in 52 Yaşındaki Annesi Kusursuz Fiziğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Şevval Şahin'in geçen sezon İşte Benim Stilim'e katılan ablası da en az Şevval kadar müthiş bir askı olduğunu hepimize kanıtlamıştı, belki denk gelmişsinizdir. Birkaç kere genç görünümüyle şaşırtan annelerine de denk gelmiş, kızlardan çok daha kısa olan babalarını gördüğümüzdeyse epey şaşırmıştık.

Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda kendine ait bir spor giyim markası kurdu. Sevore isimli markanın çekimleri için de annesiyle kameralar karşısına geçti. Anne kızı yan yana görünce yine bir hayran kaldık!