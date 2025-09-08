Anasına Bak Kızını Al: Şevval Şahin'in 52 Yaşındaki Annesi Kusursuz Fiziğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
Sevore isimli bir spor giyim markası çıkaran ünlü model Şevval Şahin, markanın çekimleri için annesiyle kamera karşısına geçti. Daha önce de hikayelerinden gördüğümüzde gençliğine şoke olduğumuz 52 yaşındaki annesinin kusursuz fiziği, 'Anasına bak kızını al' lafını bir kez daha doğruladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2018'de Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin, Son zamanların en popüler isimlerinden biri!
Genetik demişken hemen konumuza girelim!
Fakat asıl dikkat çeken detay uzun kollu dar bir mini tulum giyen annesinin kamera arkası görüntüleri oldu!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Kusursuz gen dedikleri bu olsa gerek 🫣