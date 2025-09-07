onedio
Haklarında Soruşturma Başlatılmıştı: Tolga Akış ve Manifest Kızlarının Tamamı X Hesaplarını Kapattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.09.2025 - 21:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızları ve kurucuları Tolga Akış, sessizliğini korurken şok bir hamlede bulundu. 

Akış ve kızlar, X hesaplarını sildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

6 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Park'ta ilk 18 yaş üstü konserini veren Manifest, yetişkin dinleyicileriyle buluşmuştu.

Geceye kızların kıyafeti ve dans koreografisi damga vururken, Manifest grubu sabaha soruşturma haberini alarak uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manifest grubuna 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatıldı. 

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken birçok ünlü isim de kızlara desteğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaçıranlar için soruşturmanın tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sabahtan bu yana sesi soluğu çıkmayan ve herhangi bir açıklamada da bulunmayan Manifest kızlarından beklenmedik bir hamle geldi.

Big5 yarışmasının yaratıcısı, dolayısıyla da kızların mimarı, Hypers Studio'nun sahibi Tolga Akış ve Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ile Esin Bahat'ın X hesaplarını kapattığı fark edildi. 

Kullanıcılar, kızların veya Tolga Akış'ın hesabını etiketlemek istediğinde, 'Böyle bir hesap bulunmuyor' uyarısıyla karşılaştı.

