Haklarında Soruşturma Başlatılmıştı: Tolga Akış ve Manifest Kızlarının Tamamı X Hesaplarını Kapattı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızları ve kurucuları Tolga Akış, sessizliğini korurken şok bir hamlede bulundu.
Akış ve kızlar, X hesaplarını sildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Park'ta ilk 18 yaş üstü konserini veren Manifest, yetişkin dinleyicileriyle buluşmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabahtan bu yana sesi soluğu çıkmayan ve herhangi bir açıklamada da bulunmayan Manifest kızlarından beklenmedik bir hamle geldi.
👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın