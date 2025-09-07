Manifest Kızlarına Destek Olan Hadise, Aynı Baskıyı Yaşadığında Kimsenin Sesinin Çıkmayışından Dem Vurdu!

Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı

.

Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur.

Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım.

Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu.

Genç kadınlar sahnede kendi özgür iradeleriyle var olmaya çalışıyor; baskılarla, linçlerle karşılaşmaları özgürlüğün sınandığı, can çekiştiği anlar. Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak.