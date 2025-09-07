Manifest Kızlarına Destek Olan Hadise, Aynı Baskıyı Yaşadığında Kimsenin Sesinin Çıkmayışından Dem Vurdu!
Sabah saatlerinde 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızlarına bir destek de ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.
Hadise hem yaşanılanların ehemmiyetini vurguladı hem de sitem etti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun bir aranın ardından Türkiye'nin kız grubu olarak YouTube'da yayınlanan Big5 yarışmasından çıkan Manifest, geçtiğimiz gece verdiği konserle gündeme oturdu.
Geçtiğimiz saatlerde Manifest kızlarına bir destek de Hadise'den geldi.
"Kadınların sahnedeki varlığı, kıyafeti, dansı ve duruşu her zaman özgürdür" dedi.
