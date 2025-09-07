onedio
Manifest Kızlarına Destek Olan Hadise, Aynı Baskıyı Yaşadığında Kimsenin Sesinin Çıkmayışından Dem Vurdu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.09.2025 - 20:38

Sabah saatlerinde 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızlarına bir destek de ünlü şarkıcı Hadise'den geldi. 

Hadise hem yaşanılanların ehemmiyetini vurguladı hem de sitem etti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun bir aranın ardından Türkiye'nin kız grubu olarak YouTube'da yayınlanan Big5 yarışmasından çıkan Manifest, geçtiğimiz gece verdiği konserle gündeme oturdu.

6 Eylül gecesi KüçükÇiftlik Park'ta ilk 18 yaş üstü konserini veren yani 18 yaşından büyük dinleyicileriyle buluşan Manifest, geceye kıyafetleri ve danslarıyla damga vurmuştu. 

Kiminin çok beğendiği konseri ve koreografiyi, kimisi hiç beğenmedi. Manifest kızları, sosyal medyada gündem olmalarıyla beraber sabaha soruşturma haberiyle uyandılar. Manifest grubuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 

Hem sosyal medya hem de birçok ünlü isim soruşturma kararına tepki göstermiş ve kızlara desteğini yüksek sesle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Manifest kızlarına bir destek de Hadise'den geldi.

Konu koreografi ve sahne kıyafetleri olunca sürekli eleştiri oklarının odağında kalan Hadise, kızlara desteğini sitemli bir mesajla gösterdi. 

Sitemi elbette kızlara değildi. Harbiye sahnesinde aynı baskıyı yaşadığında kimsenin sesinin çıkmayışından dem vurdu ve 'Sustukça daha kötüsü olur' açıklamasında bulundu.

"Kadınların sahnedeki varlığı, kıyafeti, dansı ve duruşu her zaman özgürdür" dedi.

Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı

.

Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur.

Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım.

Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu.

Genç kadınlar sahnede kendi özgür iradeleriyle var olmaya çalışıyor; baskılarla, linçlerle karşılaşmaları özgürlüğün sınandığı, can çekiştiği anlar. Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak.

