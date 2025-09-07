Toksiklikte Kararlı Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Blok3'ün Romantik Yemeğine Laf Atıp Anında Sildi!

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sette aşık olmuştu. O sene sevgili olduklarını öğrendiğimiz ikili, kısa sürede magazinin gözde çiftlerinden biri haline geldi.

Öyle sürekli paylaşım yapan, her detayı paylaşan çiftlerden olmadılar ama hemen hemen hiç kopmadılar da. Onları 'farklı' kılan da buydu zaten, göze sokmadıkları sıcak ve huzurlu bir aşkları var sanıyorduk. Bir yere kadar da öyleydi muhtemelen...

Haziranın başında ayrıldıklarını öğrendiğimizde küçük çaplı bir şok geçirmiştik ama bu sene resmen ayrılık senesi, ayrılmayan kalmadı malumunuz... İkilinin aşkı ilişki boyunca sürdürdükleri sessizliğin aksine hararetli bitti. Birbirine düzenli olarak göndermelerde bulunan ikili, haftalarca manşetlerden inmemişti.