Toksiklikte Kararlı Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Blok3'ün Romantik Yemeğine Laf Atıp Anında Sildi!
Yazın başında ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı pek bir hararetli, bolca göndermeli bitmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Cemre Baysel'in Blok3'le aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Haberleri görünce tadı kaçan Aytaç Şaşmaz, önce Cemre'ye göndermeli bir Organize İşler sahnesi paylaştı.
Sonra yorum yağdığını görünce R yapıp sahneyi profilinden kaldırdı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Leyla" dizisinde fırtınalar estiren Cemre Baysel ve ta Baht Oyunu dizisi zamanında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz bu yazı çıkaramayanlardan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkes kendi yoluna baktı, onu kesin anlamıştık ama her ikisinden de yeni bir aşk hamlesi beklemiyorduk.
Cemre Baysel ve Blok3 haberini görünce bir miktar tadının kaçtığını düşündüğümüz Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz saatlerde bir dump paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın