Toksiklikte Kararlı Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Blok3'ün Romantik Yemeğine Laf Atıp Anında Sildi!

Toksiklikte Kararlı Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Blok3'ün Romantik Yemeğine Laf Atıp Anında Sildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.09.2025 - 19:51

Yazın başında ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı pek bir hararetli, bolca göndermeli bitmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Cemre Baysel'in Blok3'le aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Haberleri görünce tadı kaçan Aytaç Şaşmaz, önce Cemre'ye göndermeli bir Organize İşler sahnesi paylaştı. 

Sonra yorum yağdığını görünce R yapıp sahneyi profilinden kaldırdı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

"Leyla" dizisinde fırtınalar estiren Cemre Baysel ve ta Baht Oyunu dizisi zamanında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz bu yazı çıkaramayanlardan oldu.

"Leyla" dizisinde fırtınalar estiren Cemre Baysel ve ta Baht Oyunu dizisi zamanında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz bu yazı çıkaramayanlardan oldu.

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sette aşık olmuştu. O sene sevgili olduklarını öğrendiğimiz ikili, kısa sürede magazinin gözde çiftlerinden biri haline geldi. 

Öyle sürekli paylaşım yapan, her detayı paylaşan çiftlerden olmadılar ama hemen hemen hiç kopmadılar da. Onları 'farklı' kılan da buydu zaten, göze sokmadıkları sıcak ve huzurlu bir aşkları var sanıyorduk. Bir yere kadar da öyleydi muhtemelen...

Haziranın başında ayrıldıklarını öğrendiğimizde küçük çaplı bir şok geçirmiştik ama bu sene resmen ayrılık senesi, ayrılmayan kalmadı malumunuz... İkilinin aşkı ilişki boyunca sürdürdükleri sessizliğin aksine hararetli bitti. Birbirine düzenli olarak göndermelerde bulunan ikili, haftalarca manşetlerden inmemişti.

Herkes kendi yoluna baktı, onu kesin anlamıştık ama her ikisinden de yeni bir aşk hamlesi beklemiyorduk.

Herkes kendi yoluna baktı, onu kesin anlamıştık ama her ikisinden de yeni bir aşk hamlesi beklemiyorduk.

Fakat geçtiğimiz saatlerde Cemre Baysel'in Blok3'le romantik bir akşam yemeğinde görüntülendiği ve ikisinin de ağzının kulaklarında olduğu iddiası ortaya atıldı. 

Mekanın fotoğraf çekimine izin vermemesine rağmen, bazı şahin gözlü vatandaşlarımız sağ olsun ikilinin yemekten görüntüleri bile sızdı!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cemre Baysel ve Blok3 haberini görünce bir miktar tadının kaçtığını düşündüğümüz Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz saatlerde bir dump paylaştı.

