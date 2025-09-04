Eski Eniştesiyle Evlendiği İddia Edilen Survivor Kardeniz'den Açıklama Geldi!

Kuzeni olduğu düşünülen hanımefendiden yalnızca Mahir Bektaş'ın 'eski eşi' olarak bahsetmeyi uygun gördü. Bahsedildiği gibi aldatma, ayırma gibi bir durum olmadığını, onların ilişkisinin 10 yıl önce bittiğini ve Mahir Bektaş'la ilişkisinin 5 yıl önce başladığını vurguladı. İddianın odak noktasını açıklığa kavuşturacak hiçbir cümle kurmamayı tercih etti.

'Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma vs. yoktur. Eşimin eski eşiyle de aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir.

Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsememiş olsam da, konuyla ilgili hiç bir problemi olmayan bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve gündelik hayatının etkilenmesini istemiyorum.

Ayrıca, konuyla ilgili çıkan tüm asılsız haber ve hakaretlerle ilgili hukuki süreçler başlatılacaktır.'