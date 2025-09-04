Eski Eniştesiyle Evlendiği İddia Edilen Survivor Kardeniz'den Açıklama Geldi!
Survivor All Star 2024 kadrosundan tanıdığımız Kardeniz, geçtiğimiz günlerde evlenmiş, düğünün her detayı olay olmuştu. Bir de bomba iddia vardı ki Kardeniz'in yeni evlendiği eşinin, kuzeninin eski eşi, yani eski eniştesi olduğu dedikoduları alevlenmişti.
Kardeniz'den meseleye dair ilk açıklama geldi.
Survivor All Star 2024 kadrosunda yedeklerden dahil olan Kardeniz, yarışmaya girdiği an dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti.
Şu ana dek herhangi bir açıklamada bulunmayan Kardeniz, sessizliğini bozdu. "Kuzeninin eski kocası" iddiasıyla ilgili hiçbir şey söylemedi.
