onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Eniştesiyle Evlendiği İddia Edilen Survivor Kardeniz'den Açıklama Geldi!

Eski Eniştesiyle Evlendiği İddia Edilen Survivor Kardeniz'den Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.09.2025 - 15:47

Survivor All Star 2024 kadrosundan tanıdığımız Kardeniz, geçtiğimiz günlerde evlenmiş, düğünün her detayı olay olmuştu. Bir de bomba iddia vardı ki Kardeniz'in yeni evlendiği eşinin, kuzeninin eski eşi, yani eski eniştesi olduğu dedikoduları alevlenmişti. 

Kardeniz'den meseleye dair ilk açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor All Star 2024 kadrosunda yedeklerden dahil olan Kardeniz, yarışmaya girdiği an dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti.

Survivor All Star 2024 kadrosunda yedeklerden dahil olan Kardeniz, yarışmaya girdiği an dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti.

Survivor'daki ömrü kısa sürdü fakat Kardeniz sosyal medyada kalıcı olmayı başardı. Önce TikTok sonra Instagram'da düzenli olarak paylaşım yapmaya başlayan Kardeniz, şimdilerde hatrı sayılır bir takipçi kitlesine sahip. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde bir anda gündeme oturmasının sebebi evliliği olmuştu. Senelerdir yüzünü sakladığı ve yalnızca 'enişteniz' diyerek hitap ettiği Mahir Bektaş'la İzmir'de evlendi. Düğünün her detayı olay olurken, Kardeniz'in yeni evlendiği eşinin, kuzeninin eski kocası olduğu iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şu ana dek herhangi bir açıklamada bulunmayan Kardeniz, sessizliğini bozdu. "Kuzeninin eski kocası" iddiasıyla ilgili hiçbir şey söylemedi.

Şu ana dek herhangi bir açıklamada bulunmayan Kardeniz, sessizliğini bozdu. "Kuzeninin eski kocası" iddiasıyla ilgili hiçbir şey söylemedi.

Kuzeni olduğu düşünülen hanımefendiden yalnızca Mahir Bektaş'ın 'eski eşi' olarak bahsetmeyi uygun gördü. Bahsedildiği gibi aldatma, ayırma gibi bir durum olmadığını, onların ilişkisinin 10 yıl önce bittiğini ve Mahir Bektaş'la ilişkisinin 5 yıl önce başladığını vurguladı. İddianın odak noktasını açıklığa kavuşturacak hiçbir cümle kurmamayı tercih etti. 

'Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma vs. yoktur. Eşimin eski eşiyle de aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir.

Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsememiş olsam da, konuyla ilgili hiç bir problemi olmayan bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve gündelik hayatının etkilenmesini istemiyorum.

Ayrıca, konuyla ilgili çıkan tüm asılsız haber ve hakaretlerle ilgili hukuki süreçler başlatılacaktır.'

👇️

👇️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın