onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arzu Sabancı'nın Hande Erçel Açıklamasının Ardından Yıllar Önce Özge Ulusoy İçin Yazdığı Satırlar Hatırlatıldı

Arzu Sabancı'nın Hande Erçel Açıklamasının Ardından Yıllar Önce Özge Ulusoy İçin Yazdığı Satırlar Hatırlatıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.09.2025 - 15:20

Geçtiğimiz saatlerde herkese şok geçirterek ilk defa oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel hakkında bir açıklama paylaşan Arzu Sabancı, gündemin göbeğine oturmuştu. 

Arzu Sabancı'nın açıklaması yayıldıkça eski defterler açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Arzu Sabancı'ya 2017 yılında Hacı ve Özge Ulusoy için yaptığı açıklamayı hatırlatmaya başladı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birkaç saat önce magazin tarihinde uzun bir süre asla unutulmayacak bir hadise yaşandı ve bunca yıldır ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı, ilk kez Hande Erçel'le ilgili konuştu.

Birkaç saat önce magazin tarihinde uzun bir süre asla unutulmayacak bir hadise yaşandı ve bunca yıldır ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı, ilk kez Hande Erçel'le ilgili konuştu.

Hacı, Hakan ve Kerim adında üç oğlu olan Arzu Sabancı, oğulları büyüdükten sonra kaynana kanunları ve gelin konusundaki seçiciliğiyle gündeme oturdu. Bu yıllardır böyleydi aslında, hiç de yeni bir şey değildi. Fakat ortanca oğlu Hakan Sabancı, Türkiye'nin en popüler ismlerinden biri olan Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayınca hiç olmadığı kadar gündemimize oturmaya başladı kendisi. 

Başından beri Hande'yi de ilişkiyi de onaylamadığı ve hatta geçtiğimiz günlerde kesinleşen ayrılık sonrasında çok mutlu olduğu iddia ediliyor, büyük bir kesim tarafından da öyle düşünülüyordu. 

3 yılı aşkın süredir beraber oldukları süre boyunca birçok kez sorulmuş olmasına rağmen Hande ve Hakan konusunda asla bir yorumda bulunmayan Arzu Sabancı, ikilinin ayrıldığı gün paylaştığı 'cehalet' vurgulu paylaşım yüzünden büyük tepki çektiğini görünce konuşmaya karar verdi. 

Arzu Sabancı ilk kez Hande Erçel hakkında konuşurken Hande'yi yere göğe sığdıramadı, oğullarının özel hayatının kendi tercihleri ve seçimleri olduğunu vurgularken 'Ayrılık kararı Hande ve Hakan'a ait biz sonradan öğrendik' dedi ve  'olmadığı biri gibi' yansıtıldığı için sitem etti.

Kaçıranlar için Arzu Sabancı'nın açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Magazinde böyle sürpriz olaylar yaşanınca arkası hemen kesilmez, bilirsiniz.

Magazinde böyle sürpriz olaylar yaşanınca arkası hemen kesilmez, bilirsiniz.

Arzu Sabancı'nın Hande açıklamasının ardından sosyal medyada yıllar önce Özge Ulusoy için yaptığı açıklama yeniden gündeme getirildi.

Zamanında büyük oğlu Hacı Sabancı ile aşk yaşayan Özge Ulusoy'u katiyen kabul etmediği ve aileye uygun görmediği iddia edilen Arzu Sabancı, ikilinin ayrılık haberleri sonrası tıpkı Hande de olduğu gibi tepkileri üzerine çekince o zaman da bir açıklamada bulunmuştu. 

Hatta yine aynı başlıklar atılmıştı! 'Arzu Sabancı, Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy Aşkı Hakkındaki Sessizliğini Bozdu' vesaire...

Fakat Arzu Sabancı'nın yeniden medyada dolaşmaya başlayan Özge Ulusoy açıklamasını görenler, benzerliklerin bu kadarla kısıtlı olmadığını hemen fark etti...

Fakat Arzu Sabancı'nın yeniden medyada dolaşmaya başlayan Özge Ulusoy açıklamasını görenler, benzerliklerin bu kadarla kısıtlı olmadığını hemen fark etti...

Takvim 2017'nin nisan ayını gösterdiğinde Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy'un ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Başından beri mevzu olan Arzu Sabancı da haliyle gündemin göbeğindeki isimlerdendi. 

Üstüne gelinince, o zaman da Özge Ulusoy için bir metin yazan Arzu Sabancı, röportajında şu sözlere yer vermişti;

'Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum. Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi. Bu da insanların hoşuna gidiyor belli ki. Her anne gibi evlatlarının mutluluğunu ve sevdiği insanlarla beraber olmalarını en çok isteyen kişi olarak beni ayrılığa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karşı tarafa yapılmış rencide edici bir saygısızlık olarak görüyorum. Yetişkin insanlar kendi ilişkilerini yaşarlar ve kendi kararlarını verirler. Biz anne babalar sadece onların mutlu olmalarını, sevdikleri kişilerle bir ömür geçirmelerini dileriz.'

Sizden ricamız Hande Erçel açıklamasıyla bir karşılaştırmanız... Niyeyse, bu açıklamalar neredeyse birebir aynı gibi geldi bize! Hande Erçel övgüsünün yer aldığı kısım hariç tabii, orası Hande'ye özel gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bugün içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın