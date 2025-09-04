Arzu Sabancı'nın Hande Erçel Açıklamasının Ardından Yıllar Önce Özge Ulusoy İçin Yazdığı Satırlar Hatırlatıldı

Hacı, Hakan ve Kerim adında üç oğlu olan Arzu Sabancı, oğulları büyüdükten sonra kaynana kanunları ve gelin konusundaki seçiciliğiyle gündeme oturdu. Bu yıllardır böyleydi aslında, hiç de yeni bir şey değildi. Fakat ortanca oğlu Hakan Sabancı, Türkiye'nin en popüler ismlerinden biri olan Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayınca hiç olmadığı kadar gündemimize oturmaya başladı kendisi.

Başından beri Hande'yi de ilişkiyi de onaylamadığı ve hatta geçtiğimiz günlerde kesinleşen ayrılık sonrasında çok mutlu olduğu iddia ediliyor, büyük bir kesim tarafından da öyle düşünülüyordu.

3 yılı aşkın süredir beraber oldukları süre boyunca birçok kez sorulmuş olmasına rağmen Hande ve Hakan konusunda asla bir yorumda bulunmayan Arzu Sabancı, ikilinin ayrıldığı gün paylaştığı 'cehalet' vurgulu paylaşım yüzünden büyük tepki çektiğini görünce konuşmaya karar verdi.

Arzu Sabancı ilk kez Hande Erçel hakkında konuşurken Hande'yi yere göğe sığdıramadı, oğullarının özel hayatının kendi tercihleri ve seçimleri olduğunu vurgularken 'Ayrılık kararı Hande ve Hakan'a ait biz sonradan öğrendik' dedi ve 'olmadığı biri gibi' yansıtıldığı için sitem etti.