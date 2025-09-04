Arzu Sabancı'nın Hande Erçel Açıklamasının Ardından Yıllar Önce Özge Ulusoy İçin Yazdığı Satırlar Hatırlatıldı
Geçtiğimiz saatlerde herkese şok geçirterek ilk defa oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel hakkında bir açıklama paylaşan Arzu Sabancı, gündemin göbeğine oturmuştu.
Arzu Sabancı'nın açıklaması yayıldıkça eski defterler açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Arzu Sabancı'ya 2017 yılında Hacı ve Özge Ulusoy için yaptığı açıklamayı hatırlatmaya başladı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç saat önce magazin tarihinde uzun bir süre asla unutulmayacak bir hadise yaşandı ve bunca yıldır ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı, ilk kez Hande Erçel'le ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazinde böyle sürpriz olaylar yaşanınca arkası hemen kesilmez, bilirsiniz.
Fakat Arzu Sabancı'nın yeniden medyada dolaşmaya başlayan Özge Ulusoy açıklamasını görenler, benzerliklerin bu kadarla kısıtlı olmadığını hemen fark etti...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın