Dünyaca Ünlü Oldu: Bella Hadid, Kahramanmaraşlı Balcı Nusret Amca'yı Hikayesinde Paylaştı!

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatında attığı her adımla manşetlerde yer alan Bella Hadid, ülkemizde de oldukça beğenilen ve hayranı olan ünlülerden. Üstelik bizimle oluşturmayı başardığı derin bir bağ bile var!

Belki denk gelmişsinizdir, daha önce evinde kendi elleriyle yaprak sarması sardığına şahitlik etmiş, Kurukahveci Mehmet Efendi müptelası olduğunu öğrenmiştik.

Şimdi müsaadenizle bayrakları yeniden asmanızı rica ediyoruz! Bella Hadid, geçtiğimiz saatlerde rafine yemek zevkine yine bir Türk dokunuşuyla yenisini ekledi!