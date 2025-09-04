onedio
Dünyaca Ünlü Oldu: Bella Hadid, Kahramanmaraşlı Balcı Nusret Amca'yı Hikayesinde Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.09.2025 - 11:54

Yaprak sarma sarıp Kurukahveci Mehmet Efendi içen dünyaca ünlü model Bella Hadid, dönüp dolaşıp damak zevkini yine Türkiye'de buldu!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kahramanmaraşlı balcı Nusret Amca'nın dünyaca ünlü olmasına vesile oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'i tanımayan yoktur! Hayatımıza girdiği günden beri kusursuz fiziği ve güzelliğiyle gözleri üzerine çeken Hadid, şimdilerin en gözde isimlerinden!

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatında attığı her adımla manşetlerde yer alan Bella Hadid, ülkemizde de oldukça beğenilen ve hayranı olan ünlülerden. Üstelik bizimle oluşturmayı başardığı derin bir bağ bile var!

Belki denk gelmişsinizdir, daha önce evinde kendi elleriyle yaprak sarması sardığına şahitlik etmiş, Kurukahveci Mehmet Efendi müptelası olduğunu öğrenmiştik. 

Şimdi müsaadenizle bayrakları yeniden asmanızı rica ediyoruz! Bella Hadid, geçtiğimiz saatlerde rafine yemek zevkine yine bir Türk dokunuşuyla yenisini ekledi!

Videolarıyla viral olan Kahramanmaraşlı balcı Nusret Amca'yı hikayesinde paylaştı!

