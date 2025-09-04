Dünyaca Ünlü Oldu: Bella Hadid, Kahramanmaraşlı Balcı Nusret Amca'yı Hikayesinde Paylaştı!

Yaprak sarma sarıp Kurukahveci Mehmet Efendi içen dünyaca ünlü model Bella Hadid, dönüp dolaşıp damak zevkini yine Türkiye'de buldu!
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kahramanmaraşlı balcı Nusret Amca'nın dünyaca ünlü olmasına vesile oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Dünyaca ünlü model Bella Hadid'i tanımayan yoktur! Hayatımıza girdiği günden beri kusursuz fiziği ve güzelliğiyle gözleri üzerine çeken Hadid, şimdilerin en gözde isimlerinden!
Videolarıyla viral olan Kahramanmaraşlı balcı Nusret Amca'yı hikayesinde paylaştı!
