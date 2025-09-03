onedio
Melek Mosso'dan Kıyafetini Ayıplayıp "Giyinmemiş" Diyen AKP'li İsme Cevap!

Melek Mosso'dan Kıyafetini Ayıplayıp "Giyinmemiş" Diyen AKP'li İsme Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.09.2025 - 23:57

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun kıyafeti hakkındaki sert eleştirileri dikkat çekmişti. 

Melek Mosso'dan AKP'li isme cevap gecikmedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın 24 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte sahne alan Melek Mosso hakkında söylediği sözler gündem olmuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser vermek üzere Kastamonu'ya giden Melek Mosso hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Namlı, 

'Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?'

sözleriyle dikkatleri üzerine çekmiş, sosyal medyada tepkilerin yükselmesine sebep olmuştu.

Kaçıranlar için Namlı'nın açıklamasının tamamının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gözler ünlü şarkıcı Melek Mosso'ya çevrilmişti. Geçtiğimiz saatlerde, hikayesinde uzun bir metin paylaşan Melek Mosso'dan Ahmet Namlı'ya cevap gecikmedi.

Bir millet temsilcisinin 'ihtiyatsız' bir şekilde ve 'halkı bölücü' bir üslupla ağzından dölülen sözleri hayretle dinlediğini söyleyen Melek Mosso, Kastamonu'nun uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla, laik, demokrat bir şekilde eğlenmediğini, izleyicilerinin açık, kapalı birçok gençle dolu olduğunu belirtti. 

Orada olan herkese teşekkür ederken, Ahmet Namlı'nın Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, şapka ve kıyafet devriminin 10. yılında bu sözleri sarf etmesinin büyük bir gaflet olduğunun altını çizdi. 

'Yine çağırın, yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim. Çok sevgiler' ifadelerini kullandı.

Mosso'nun açıklamasının tamamını okumak isteyenler 👇️

