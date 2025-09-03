Melek Mosso'dan Kıyafetini Ayıplayıp "Giyinmemiş" Diyen AKP'li İsme Cevap!
Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun kıyafeti hakkındaki sert eleştirileri dikkat çekmişti.
Melek Mosso'dan AKP'li isme cevap gecikmedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın 24 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte sahne alan Melek Mosso hakkında söylediği sözler gündem olmuştu.
Gözler ünlü şarkıcı Melek Mosso'ya çevrilmişti. Geçtiğimiz saatlerde, hikayesinde uzun bir metin paylaşan Melek Mosso'dan Ahmet Namlı'ya cevap gecikmedi.
Mosso'nun açıklamasının tamamını okumak isteyenler 👇️
