Melek Mosso'dan Kıyafetini Ayıplayıp "Giyinmemiş" Diyen AKP'li İsme Cevap!

Bir millet temsilcisinin 'ihtiyatsız' bir şekilde ve 'halkı bölücü' bir üslupla ağzından dölülen sözleri hayretle dinlediğini söyleyen Melek Mosso, Kastamonu'nun uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla, laik, demokrat bir şekilde eğlenmediğini, izleyicilerinin açık, kapalı birçok gençle dolu olduğunu belirtti.

Orada olan herkese teşekkür ederken, Ahmet Namlı'nın Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, şapka ve kıyafet devriminin 10. yılında bu sözleri sarf etmesinin büyük bir gaflet olduğunun altını çizdi.

'Yine çağırın, yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim. Çok sevgiler' ifadelerini kullandı.