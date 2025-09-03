AKP’li İsimden Şarkıcı Melek Mosso’ya: “Başkan Odasına Giyinmeden İnmiş, Onu Görünce Karnım Cız Etti”
Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, 24 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser veren şarkıcı Melek Mosso'nun sahne almasına tepki göstererek, “Başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?' dedi.
Kastamonu Belediyesi’nin 24 Ağustos’ta düzenlediği etkinlikte sahne alan Melek Mosso hakkında söylenen sözler gündem oldu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
