AKP’li İsimden Şarkıcı Melek Mosso’ya: “Başkan Odasına Giyinmeden İnmiş, Onu Görünce Karnım Cız Etti”

AKP'li İsimden Şarkıcı Melek Mosso'ya: "Başkan Odasına Giyinmeden İnmiş, Onu Görünce Karnım Cız Etti"

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.09.2025 - 12:13

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, 24 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser veren şarkıcı Melek Mosso'nun sahne almasına tepki göstererek, “Başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?' dedi.

Kastamonu Belediyesi’nin 24 Ağustos’ta düzenlediği etkinlikte sahne alan Melek Mosso hakkında söylenen sözler gündem oldu.

Kastamonu Belediyesi'nin 24 Ağustos'ta düzenlediği etkinlikte sahne alan Melek Mosso hakkında söylenen sözler gündem oldu.

Etkinlikte şarkıcı Melek Mosso sahne aldı. Mosso’nun sahne alması dün akşam yapılan Kastamonu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda tartışmalara neden oldu. 

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Mosso’yu hedef aldı:

“Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bacı. Ondan sonra bunu Kastamonu'ya nasıl mal ediyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımızdı ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
