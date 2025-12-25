Sürücülerin Dikkatine: Bilmediğiniz Trafik Cezaları Cebinizi Yakabilir!
Trafikte hem sürücülerin hem yayaların dikkat etmesi gereken kurallar bulunuyor. Bu kurallar, herkes için hayati önem taşıyor. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde cezalar da kaçınılmaz oluyor. Sürücüler genelde kırmızı ışık ihlaline, hız sınırı ihlaline ve park kurallarına dikkat ediyor. Fakat trafik ceza rehberinde sürücülerin pek de bilmediği bazı trafik kuralları bulunuyor. NTV'den Burak Taşçı'nın derlediği trafik ceza rehberine göre, yakın takip yapmak da düşük hızla seyretmek de ceza sebebi.
İşte az bilinen trafik cezaları!
Kaynak: NTV / Burak Taşçı
Bilinmeyen trafik cezalarına dikkat!
Yüksek hız kadar düşük hız da ceza sebebi.
Yaya geçitlerinde yavaşlamamak da ceza sebebi.
