Sürücülerin Dikkatine: Bilmediğiniz Trafik Cezaları Cebinizi Yakabilir!

Sürücülerin Dikkatine: Bilmediğiniz Trafik Cezaları Cebinizi Yakabilir!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 22:07

Trafikte hem sürücülerin hem yayaların dikkat etmesi gereken kurallar bulunuyor. Bu kurallar, herkes için hayati önem taşıyor. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde cezalar da kaçınılmaz oluyor. Sürücüler genelde kırmızı ışık ihlaline, hız sınırı ihlaline ve park kurallarına dikkat ediyor. Fakat trafik ceza rehberinde sürücülerin pek de bilmediği bazı trafik kuralları bulunuyor. NTV'den Burak Taşçı'nın derlediği trafik ceza rehberine göre, yakın takip yapmak da düşük hızla seyretmek de ceza sebebi.

İşte az bilinen trafik cezaları!

Kaynak: NTV / Burak Taşçı

Bilinmeyen trafik cezalarına dikkat!

Bilinmeyen trafik cezalarına dikkat!

NTV'den Burak Taşçı'nın derlediği bilgilere göre,  trafik ceza rehberinde onlarca ceza bulunuyor ancak bu cezaların birçoğu sürücüler ve yayalar tarafından bilinmiyor. 

Bunlardan ilki ikamet adresi. İkamet adresini değiştiren sürücülerin yeni adreslerini 30 gün içinde bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde 2 bin 167 lira para cezası uygulanabiliyor.

Bilinmeyen bir diğer trafik cezası ise yakın takip cezası. Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak bir sürücünün, önündeki sürücüyle arasında diğer araçların güvenle girebileceği açıklığı bırakması gerekiyor. Yakın takip yapmanın cezası 993 TL.

Yüksek hız kadar düşük hız da ceza sebebi.

Yüksek hız kadar düşük hız da ceza sebebi.

Sürücülerin zorunlu bir nedeni olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek cezaya neden oluyor. Ayrıca başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamanın cezası da 993 lira.

Özellikle otoyollarda, ağır vasıta araçlar tarafından kullanılan 'geçebilirsin' anlamına gelen son sinyal kullanımı da cezaya neden oluyor. Sinyalleri geç anlamında kullanmanın cezası 993 lira.

Yaya geçitlerinde yavaşlamamak da ceza sebebi.

Yaya geçitlerinde yavaşlamamak da ceza sebebi.

Trafik kurallarına göre ülkemizde sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması ve yayalara yol vermesi gerekiyor. Yaya geçitlerinden geçerken yavaşlamamanın ve geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemenin cezası 4 bin 512 lira.

Siz siz olun kendinizin ve çevrenizdeki insanların güvenliği için trafik kurallarına uyun.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
