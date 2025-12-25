Sürücülerin Dikkatine: Bilmediğiniz Trafik Cezaları Cebinizi Yakabilir!

Sürücülerin zorunlu bir nedeni olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek cezaya neden oluyor. Ayrıca başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamanın cezası da 993 lira.

Özellikle otoyollarda, ağır vasıta araçlar tarafından kullanılan 'geçebilirsin' anlamına gelen son sinyal kullanımı da cezaya neden oluyor. Sinyalleri geç anlamında kullanmanın cezası 993 lira.