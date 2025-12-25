Onculayın Ne Demektir? Kim Milyoner Olmak İster 25 Aralık Sorusu ve Doğru Cevabı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 25 Aralık Perşembe günü yarışmacıya yöneltilen “Onculayın ne demektir?” sorusu, izleyicilerin dikkatini çekti. Türkçede eski kullanımlardan biri olan bu kelimenin anlamı merak konusu oldu.