onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Onculayın Ne Demektir? Kim Milyoner Olmak İster 25 Aralık Sorusu ve Doğru Cevabı

Onculayın Ne Demektir? Kim Milyoner Olmak İster 25 Aralık Sorusu ve Doğru Cevabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.12.2025 - 22:05

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 25 Aralık Perşembe günü yarışmacıya yöneltilen “Onculayın ne demektir?” sorusu, izleyicilerin dikkatini çekti. Türkçede eski kullanımlardan biri olan bu kelimenin anlamı merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Onculayın” Ne Demektir?

“Onculayın” Ne Demektir?

A: On kişi

B: Onun gibi

C: Bir deste

D: Temmuzun onu

Doğru cevap: B

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın