Trafik Sigortasında Krizi Çıktı: 45 Bin Lira Ödemek İstemeyen Sürücülerden İlginç Yöntemler

Trafik sigorta fiyatları cep yakıyor. Her geçen gün zammın geldiği poliçe fiyatlarına sürücüler isyan ediyor. Sigortacılar artan maliyetler nedeniyle fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre binek bir otomobil trafik poliçe ücreti 8 bin liradan başlıyor 45 bin liraya kadar çıkıyor.

2020 yılında ise trafik sigortası fiyatları 400-600 liradan başlıyordu. Bir diğer ifadeyle trafik sigortalarında 5 yılda 10 kat zam geldi.