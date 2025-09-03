onedio
Trafik Sigortasında Krizi Çıktı: 45 Bin Lira Ödemek İstemeyen Sürücülerden İlginç Yöntemler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.09.2025 - 11:45

Trafik poliçe fiyatlarında kriz çıktı. Fiyatlar son 5 yılda 10 kat birden artış gösterdi. En düşünü 8 bin liradan başlayan trafik poliçesi 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Cep yakan fiyatlara karşı ise sürücüler ilginç yöntemler denemeye başladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Kaan Zenginli

Trafik poliçe fiyatlarına 5 yılda 10 kat zam geldi.

Trafik sigorta fiyatları cep yakıyor. Her geçen gün zammın geldiği poliçe fiyatlarına sürücüler isyan ediyor. Sigortacılar artan maliyetler nedeniyle fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre binek bir otomobil trafik poliçe ücreti 8 bin liradan başlıyor 45 bin liraya kadar çıkıyor. 

2020 yılında ise trafik sigortası fiyatları 400-600 liradan başlıyordu. Bir diğer ifadeyle trafik sigortalarında 5 yılda 10 kat zam geldi.

Trafik sigortası fiyatları:

  • Hafif ticari araçlarda fiyatlar 15 bin TL ila 60 bin TL,

  • Minibüslerde 20 bin ila 50 bin TL,

  • Otobüslerde 50 bin ila 270 bin TL,

  • Kamyonlarda 25 bin TL ile 100 bin TL,

  • Ticari taksilerde ise 115 bin TL.

Trafik poliçesi yaptırmayan sürücülerden ilginç yöntemler.

Trafik poliçelerinin cep yakmasıyla birlikte sürücüler yeni yöntemlere başvuruyor. Pek çok sürücü poliçe yapmaktan kaçarken sigortacılar sürücülerin başvurduğu yolları anlattı. 

Sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, şunları dedi:

“Poliçe fiyatları arttıkça ikinci el araç almayı düşünenler sigorta fiyatlarına da bakıyorlar. Aracı almadan önce bize aile bireylerinden 3-4 kişinin T.C. kimlik numarasını atarak fiyat alıyorlar. En risksiz kişi kimse aracı onun üzerine alıp fiyatı düşürüyorlar. Binek araçlarda 40 bin lira tasarruf edenler var. Ticari araçlarda ise bu tasarruf oranı 150-200 bin liraya kadar çıkıyor.”

Acente yetkilileri ise trafikte sigortasız araçların arttığına dikkat çekerek, “Bazı araç sahipleri polis çevirmesinde yakalanana kadar poliçe kestirmiyor. Çevirme anında acilen bizi arayıp ‘poliçemi kes’ diyor” dedi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
